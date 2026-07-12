Congo-Brazzaville: Statistiques - Des données régulières pour mieux mesurer le marché du travail

Alignée sur les standards internationaux, l'enquête trimestrielle du marché du travail permettra de produire des données destinées à renforcer les politiques publiques en faveur de l'emploi. Reçue le 10 juillet à Brazzaville par le ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et de la Formation qualifiante, Rodrigue Charles Malanda Samba, l'experte du Bureau international du travail (BIT), Nedia Touihri, a insisté sur le lancement de la nouvelle enquête sur l'emploi et le secteur informel.

En mission de travail à Brazzaville, la statisticienne régionale du travail pour l'Afrique au BIT, Nedia Touihri, a réitéré aux autorités l'engagement de son institution à accompagner le Congo dans la réforme du système statistique de l'emploi. Les échanges ont permis de présenter les objectifs de cette opération statistique qui entre désormais dans sa phase préparatoire. Les équipes de l'Institut national de la statistique (INS), avec l'appui technique du BIT et des autres institutions productrices et utilisatrices de données, travaillent actuellement à harmoniser les concepts et les méthodes, conformément aux normes internationales relatives aux statistiques du travail.

Selon Nedia Touihri, cette enquête constitue une avancée majeure pour le Congo. Elle offrira au pays un système moderne de mesure du marché du travail, capable de produire des données fiables et régulières sur l'emploi, le chômage et le secteur informel. Ces informations permettront d'orienter les recherches, mais surtout de concevoir des politiques publiques et des programmes plus efficaces en matière d'emploi. La spécialiste du BIT a également souligné que cette enquête se distingue par sa conformité aux dernières normes adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail. Autre innovation majeure concerne sa réalisation sur une base trimestrielle, une première pour le pays.

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À la fin de chaque trimestre, les autorités disposeront ainsi d'une photographie actualisée du marché du travail. Quatre séries d'indicateurs seront produites chaque année, permettant de mieux prendre en compte les variations saisonnières qui influencent fortement l'emploi. « Le marché du travail est marqué par une forte saisonnalité. Les niveaux d'emploi varient selon les périodes de l'année, notamment en fonction des activités agricoles ou économiques. Une seule mesure annuelle ne permet pas de refléter cette réalité. La trimestrialisation de l'enquête permettra de mieux capturer ces évolutions », a expliqué Nedia Touihri.

Pour sa part, le directeur général de l'INS, Steve Bertrand Mboko Ibara, a indiqué que cette nouvelle enquête répond directement aux besoins du ministère en charge de l'emploi en matière de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Il a précisé que les statistiques produites permettront désormais de suivre, trimestre après trimestre, l'évolution du chômage, de l'emploi et du secteur informel, contrairement aux précédentes enquêtes qui ne fournissaient que des données ponctuelles. « L'objectif est d'amener le système statistique congolais au niveau des standards internationaux. Grâce à cette enquête, le gouvernement disposera régulièrement d'indicateurs fiables pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets de développement, notamment dans le domaine de l'emploi », a-t-il assuré.