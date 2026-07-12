Afrique: Hydrocarbures - La réunion de fixation des prix des bruts congolais au deuxième trimestre de l'année tenue à Pointe-Noire

Du 8 au 10 juillet, sous la houlette du ministre des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, s'est tenue à Pointe-Noire la réunion des prix fixés des hydrocarbures produits en République du Congo. Le membre du gouvernement avait à ses côtés des représentants des sociétés pétrolières, des experts et des invités.

Les prix fixés et les différentiels des hydrocarbures produits au Congo, arrêtés au cours de la réunion des prix comptant pour le deuxième trimestre 2026, en dollar par baril, se présentent ainsi qu'il suit :

-Djeno Mélange: au mois d'avril, le prix fixé est de 117,620 pour un différentiel de 0,120; en mai, il est de est 96,356 pour un différentiel de -2,457; et en juin, ce prix est de 71,001 pour un différentiel de -6,545.

-Nkossa Blend: le prix fixé en avril est de 124,548 pour un différentiel de 4,000; il est de 111,014 pour un différentiel de 9,150 en mai; et de 73,765 pour un différentiel de -1,700 en juin.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

-Yombo; au mois d'avril, le prix fixé est de 115,058 pour un différentiel de -5,490; en mai, il est de 100,314 pour un différentiel de -7,240; et en juin, il est de 78,227 pour un différentiel de - 7,240.

-Nkossa Butane: le prix fixé en avril est de 79,661 pour un différentiel de 0,916; 62,922 en mai pour un différentiel de 0, 916; et en juin, il est de 48,484 pour un différentiel de 0,916.

-Nkossa Propane: au mois d'avril, le prix fixé est de 30,683 pour un différentiel de -1,618; en mai, il est de 32,878 pour un différentiel de -1,618; et de 29,813 en juin pour un différentiel de -1,618.

Les moyennes trimestrielles des prix fiscaux pondérées aux productions de ces différentes qualités en dollar par baril sont les suivantes :

Djeno Mélange : 94,600 pour un différentiel moyen de -3,011 par rapport au Brent daté ;

Nkossa Blend : 102,145 pour un différentiel moyen de 3,364 par rapport au Brent daté ;

Yombo : 99,017 pour un différentiel moyen de -6,621 par rapport au Brent daté ;

Butane : 57,465 pour un différentiel moyen de 0,916 par rapport aux cargaisons Butane North West Europ(NWE) ;

Propane : 30,834 pour un différentiel moyen de -1,618 par rapport aux cargaisons Propane Montbelvieu.

La moyenne trimestrielle des prix fixés des hydrocarbures lors de cette réunion est de 98,587 dollars par baril, pour un différentiel trimestriel moyen de -2,089 dollars.Clôturant la réunion, le ministre des Hydrocarbures a rappelé que le comité des prix constitue un cadre privilégié de concertation entre l'Etat et les sociétés pétrolières productrices, où se construit, trimestre après trimestre, une compréhension commune des réalités du marché et une confiance indispensable à la bonne gouvernance de l'industrie pétrolière.

A cet égard, Stev Simplice Onanga a souhaité réaffirmer l'engagement du gouvernement à maintenir un cadre d'investissement stable, transparent et prévisible, favorable au développement de nouveaux projets et à la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Il poursuivra les réformes engagées afin d'améliorer la gouvernance du secteur, de renforcer l'efficacité de l'administration, de promouvoir le contenu local et d'accompagner les investissements qui contribueront au développement économique du pays.

« En retour, je rappelle de nouveau que j'attends des sociétés le respect de leurs engagements contractuels, opérationnels, HSE et fiscaux, dans un esprit de partenariat responsable. Je voudrais saisir l'occasion pour exprimer ma profonde gratitude au président de la République, dont la vision et l'engagement constant en faveur de la valorisation des ressources naturelles et de la diversification économique favorisent un environnement propice aux investissements et au développement de nos industries. Le ministère des hydrocarbures continuera d'inscrire son action dans cette dynamique, avec une ambition claire : bâtir un secteur pétrolier performant, attractif, transparent et créateur de prospérité pour notre pays» a-t-il déclaré.

Pour sa part Eric Guillemin, directeur général de Trident Energy Congo, a indiqué qu'au terme de ces trois journées de travaux, les échanges menés ont permis d'aboutir aux résultats attendus dans un climat de professionnalisme, d'écoute et de respect mutuel. « Cette réunion rappelle l'importance de maintenir un cadre de concertation régulier entre les pouvoirs publics et les acteurs de notre industrie », a-t-il déclaré.

Signalons que la rencontre a été organisée par la société Trident Energy Congo, conformément à la réglementation en vigueur et en application des contrats de partage de production qui disposent que dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, le Congo et les entités du contracteur se rencontreront afin de déterminer d'un commun accord, pour chaque qualité d'hydrocarbure liquide produit, le prix fixé pour chaque mois du trimestre écoulé. La prochaine réunion de fixation des prix des hydrocarbures congolais est prévue du 7 au 9 octobre, à Brazzaville, et sera organisée par la société Trident OGX.