Congo-Brazzaville: Gouvernance financière - Le Congo s'apprête à évaluer son code de transparence

La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publique (CNTR) procédera, le 15 juillet à Brazzaville, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), au lancement officiel du code de transparence (ECTR) 2025.

Le Congo s'est engagé, à l'instar des autres pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), à promouvoir la transparence et la bonne gestion des finances publiques. Cet engagement repose sur des réformes régionales, notamment la directive n°6/11-Cémac-190-CM-22 du 19 décembre 2011, relative au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances. C'est ainsi que le pays a adapté son cadre juridique national en adoptant, en 2017, la loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant Code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Un texte de loi qui définit les principes à respecter pour assurer une gestion claire et responsable des ressources publiques.

Après une première expérience réalisée en 2024, sous forme d'enquête nationale reposant sur des méthodes traditionnelles, l'ECTR 2025 adoptera une approche entièrement digitalisée. En effet, l'enquête sera réalisée en ligne, au moyen d'un outil numérique, notamment une plateforme que la CNTR est en cours d'acquisition avec l'appui technique du cabinet BMP Economic consulting, son partenaire dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son plan stratégique 2025-2029.

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La réalisation de l'ECTR vise à informer le gouvernement, les partenaires au développement, les administrations publiques, les collectivités locales ainsi que le secteur privé sur la performance du pays en matière de gestion budgétaire et financière de l'Etat, au regard du respect des règles édictées par le Code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Il s'agit spécifiquement de mettre en place, entre autres, des outils adaptés de collecte et de traitement des informations relatives à l'application des règles et des principes de gestion transparente des finances publiques par les entités concernées, notamment celles impliquées dans la gestion des fonds de l'Etat, des autres administrations ainsi que des ressources issues de l'assistance technique bilatérale et multilatérale.

Il sera également question d'évaluer les progrès accomplis en matière de gestion des finances publiques en comparant les résultats de la période considérée à ceux de l'évaluation précédente (ECTR 2024), tout en appréciant le niveau de mise en oeuvre des recommandations qui en sont issues ; d'identifier les causes des insuffisances et formuler des recommandations visant à renforcer la transparence et la responsabilité des acteurs chargés de la gestion des finances publiques. L'autre objectif spécifique étant l'élaboration, la validation et la diffusion du rapport d'évaluation (ECTR 2025-2026), assorti de recommandations pertinentes visant à améliorer la gestion des finances publiques.