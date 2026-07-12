Maroc: Congo-Maroc -Des initiatives pour renforcer les échanges commerciaux

Le renforcement des échanges commerciaux, le partage d'expériences et les enjeux du commerce intra-africain ont été au menu de l'entrevue entre la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo, et l'ambassadrice du Maroc au Congo, Najoua El Berrak.

Dans les domaines du commerce et de la Zlécaf, entre autres, le Congo et le Maroc sont déterminés à consolider leur coopération bilatérale comme en témoignent les problématiques évoquées par la ministre Jacqueline Lydia Mikolo et l'ambassadice Najoua El Berrak. Les deux personnalités ont évoqué, en effet, le renforcement des échanges commerciaux et la préparation des jeunes à l'avènement de la Zlécaf. « Je suis venue en panafricaine pour dire qu'il faut croire à nos compétences, à nos produits. Ensemble, l'on peut faire beaucoup de choses », a déclaré la diplomate marocaine.

Pour sa part, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a révélé quelques pistes de coopération à formaliser. « Dans le cadre de la commercialisation, nous travaillons de sorte à avoir un cargo hebdomadaire qui va ramener les produits marocains au Congo et exporter les produits congolais au Maroc », a-t-elle fait savoir.

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L'entrevue avec l'ambassadrice Najoua El Berrak, précisons-le, fait suite aux échanges que la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf, a eus avec son homologue marocain en marge de la 18e réunion du Conseil des ministres du Commerce de la Zlécaf à Abuja, au Nigeria. À cette occasion-là, Jacqueline Lydia Mikolo et son homologue avaient discuté du Mémorandum d'entente entre le Congo et le Maroc.

La ministre a annoncé, par ailleurs, que le Congo prendra part au prochain Forum sur la Zlécaf qui aura lieu au Maroc. Ce sera, sans nul doute, une occasion de plus pour consolider la coopération bilatérale entre les deux pays.