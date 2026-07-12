Congo-Brazzaville: Ministère des Affaires politiques - Pierre Oba et ses prérogatives

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a signé, le 26 juin à Brazzaville, un décret officialisant les attributions du ministre à la présidence, chargé des Affaires politiques, Pierre Oba. Ce texte précise ce que le ministre devra faire et les domaines dont il aura la charge.

L'article premier du décret définit le ministre non pas simplement comme un exécutant mais comme le chef d'orchestre de la politique de la nation dans le domaine des affaires politiques, de la cohésion nationale et du vivre-ensemble. Sa mission s'articule autour de deux axes principaux. En premier, une fonction de veille et d'analyse stratégique. Le ministre chargé des Affaires politiques sera l'oeil du chef de l'État et du gouvernement sur la vie politique nationale. Il devra suivre les relations entre l'exécutif et les acteurs politiques, produire des analyses préventives sur la situation institutionnelle et développer un « système d'alerte précoce », notamment en période électorale. Ce volet souligne la volonté du gouvernement de ne pas subir les événements politiques, mais de les anticiper.

La seconde fonction attribuée au ministre est celle de la médiation et de la pacification. Il sera chargé d'organiser des dialogues permanents avec les partis politiques et de préparer des concertations politiques dont il devra veiller à l'application des conclusions. Il doit également « proposer des mécanismes de gestion des tensions et crises politiques ». Ce nouveau ministère assurera, en outre, la liaison entre le président de la République, les partis politiques, le Parlement et même l'opinion publique.

Au-delà de la gestion politique, le décret promeut la cohésion nationale. Pierre Oba devra, par ailleurs, élaborer des stratégies pour « garantir la cohésion nationale, par le renforcement du vivre-ensemble et la lutte contre le repli communautaire ». Il doit aussi mettre en oeuvre des politiques qui « développent le sentiment d'appartenance à une communauté ayant des valeurs en partage ».

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Pour mener à bien l'exercice de ses missions, le décret donne au ministre une autorité pleine et entière sur les services de son département et la tutelle sur les organismes qui en dépendent.