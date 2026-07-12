Tunisie: Coupure d'eau à Sousse - Les équipes de la SONEDE à pied d'oeuvre

Le gouverneur de Sousse, accompagné du directeur général de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), a effectué, samedi à l'aube, une visite sur le terrain pour suivre l'avancement des travaux de réparation d'une panne affectant une conduite principale de distribution d'eau potable d'un diamètre de 1 000 mm.

Cette intervention concerne une conduite située dans la zone limitrophe entre les délégations de Sousse Riadh et de Kalaâ Sghira, dont l'incident a entraîné des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable dans les quartiers de Sahloul 4 et de Khzema Ouest.

Lors de cette visite, les responsables ont pris connaissance du déroulement des opérations techniques engagées par les équipes de la SONEDE ainsi que des différentes étapes nécessaires à la réparation de l'installation.

Le gouverneur de Sousse a insisté sur l'importance de poursuivre les travaux sans interruption et de mobiliser l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires afin d'accélérer l'achèvement de l'intervention.

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Il a également appelé à assurer une reprise progressive de la distribution d'eau potable au profit des zones concernées, tout en maintenant une communication régulière avec les citoyens sur l'évolution des travaux jusqu'à leur finalisation.

Les autorités locales ont précisé que le suivi de cette opération se poursuit afin de garantir un retour normal de l'approvisionnement dans les meilleurs délais.