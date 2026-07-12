Tunisie: Exploit tunisien à Cali - Ghofrane Ghrissa championne du monde U17 d'haltérophilie

La jeune haltérophile tunisienne Ghofrane Ghrissa a offert à la Tunisie une nouvelle consécration internationale en décrochant le titre de championne du monde U17 dans la catégorie des 77 kg, lors des Championnats du monde d'haltérophilie qui se déroulent actuellement à Cali, en Colombie.

La Tunisienne a signé une performance remarquable en remportant trois médailles mondiales, dont deux médailles d'or et une médaille de bronze, confirmant ainsi son statut de grand espoir de l'haltérophilie nationale.

Dans l'épreuve de l'arraché, Ghofrane Ghrissa a pris la première place grâce à une barre soulevée de 90 kg, lui permettant de décrocher la médaille d'or. Elle a ensuite obtenu la médaille de bronze à l'épaulé-jeté, avec une performance de 110 kg.

La jeune athlète tunisienne a conclu sa participation en beauté en s'adjugeant également la médaille d'or au classement général, avec un total de 200 kg, devenant ainsi championne du monde dans sa catégorie.

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Cette nouvelle réussite vient enrichir le palmarès du sport tunisien et confirme l'émergence d'une nouvelle génération d'athlètes capables de rivaliser au plus haut niveau international.

Les Championnats du monde U17 d'haltérophilie à Cali représentent également une occasion pour d'autres jeunes talents tunisiens de se mesurer à l'élite mondiale. La Tunisie y est notamment représentée par Hibat Allah Tebbini, qui doit entrer en lice samedi dans la catégorie des plus de 77 kg.

Avec ce sacre mondial, Ghofrane Ghrissa s'inscrit déjà parmi les espoirs les plus prometteurs de l'haltérophilie tunisienne et offre à la délégation nationale une première grande satisfaction sur la scène internationale.