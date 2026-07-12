Tunisie: Alerte STEG - Une coupure d'électricité programmée demain dans cette région

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé une coupure programmée de l'alimentation électrique, prévue demain, dimanche 12 juillet, dans la ville de Ouardanine, relevant du gouvernorat de Monastir, afin de permettre la réalisation de travaux urgents sur le réseau de distribution.

Selon un communiqué relayé par le gouvernorat de Monastir, l'interruption du courant est programmée de 7h00 à 11h00. Elle s'inscrit dans le cadre de l'achèvement de travaux de maintenance visant à renforcer la fiabilité du réseau électrique.

La STEG précise que le rétablissement de l'électricité pourra intervenir avant l'horaire annoncé, sans préavis, en fonction de l'avancement des travaux.

Les habitants de la zone concernée sont invités à prendre les dispositions nécessaires durant cette période d'interruption, notamment pour les équipements sensibles nécessitant une alimentation électrique continue.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre des opérations périodiques de maintenance et de modernisation du réseau électrique menées par la STEG afin d'améliorer la qualité et la continuité du service.

S.R

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