Tunisie: Le thermomètre explose à 45 degrés... mais des orages pourraient changer la donne

La Tunisie connaît ce samedi 11 juillet 2026 une nouvelle journée marquée par de fortes chaleurs, avec des températures qui restent largement supérieures aux moyennes saisonnières pour cette période de l'année. Cette situation est liée à la poursuite de l'arrivée de masses d'air chaud d'origine saharienne sur le pays.

Les températures maximales varieront entre 38 et 45 degrés dans la majorité des régions, avec l'apparition du sirocco (chhili). Une relative baisse sera toutefois observée sur les zones côtières orientales, où les températures oscilleront entre 33 et 38 degrés, notamment dans les régions du Cap Bon, du Sahel, de Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax, ainsi que sur les côtes nord du gouvernorat de Gabès, grâce à l'influence des vents maritimes.

Le ciel sera généralement peu nuageux à partiellement couvert, avec le développement de nuages orageux en cours d'après-midi sur les régions ouest et les zones montagneuses. Ces formations pourraient être accompagnées de faibles précipitations locales et isolées.

Les vents souffleront du secteur sud, faibles à modérés dans un premier temps, avant de se renforcer relativement durant l'après-midi, notamment près des côtes et sur les hauteurs. Des soulèvements locaux de sable et de poussière restent possibles dans l'extrême sud du pays.

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Sur le plan maritime, la mer sera peu agitée dans la matinée avant de devenir localement agitée dans l'après-midi, notamment au niveau des côtes nord et du golfe d'Hammamet. La baignade demeure possible, mais la prudence est recommandée, particulièrement en fin de journée avec le renforcement des vents.

Face à cette situation météorologique, les recommandations de prévention restent de mise. Il est conseillé d'éviter l'exposition directe au soleil durant les heures les plus chaudes, entre 11h00 et 16h00, de boire régulièrement de l'eau, de ne jamais laisser des enfants ou des personnes âgées dans des véhicules fermés et d'accorder une attention particulière aux personnes vulnérables face aux risques liés au stress thermique.

Selon les prévisions, les conditions chaudes devraient se maintenir au cours des prochains jours, avec un suivi continu de l'évolution de la situation météorologique.