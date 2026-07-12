Tunisie: Énergie - Le Parlement se penche sur deux accords de financement avec la Banque mondiale

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) reprendra mardi prochain l'examen de deux projets de loi portant approbation d'accords de garantie conclus entre la Tunisie et la Banque mondiale en vue de financer un vaste programme de modernisation du secteur de l'énergie.

Les deux textes, examinés vendredi en présence du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, concernent des accords de garantie signés le 3 novembre 2025.

Le premier porte sur un prêt accordé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), tandis que le second concerne un financement du Fonds pour les technologies propres, administré par la Banque mondiale. Les deux projets ont été soumis selon la procédure d'urgence.

Ce programme vise à améliorer l'efficacité, la gouvernance et la performance du secteur énergétique, à accélérer la transition énergétique, à accroître la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité, à renforcer la sécurité d'approvisionnement et à réduire la dépendance énergétique du pays.

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Il prévoit également la modernisation des réseaux électriques, le développement des interconnexions et l'amélioration de la qualité des services.

Lors du débat général, les députés ont insisté sur la nécessité de veiller à ce que ces financements produisent des retombées concrètes pour les citoyens, tout en appelant à limiter le recours à l'endettement et à mieux mobiliser les ressources nationales.

Les interventions ont également porté sur l'urgence d'améliorer la gouvernance et la situation financière de la STEG, d'accélérer le déploiement des compteurs intelligents et des projets d'énergies renouvelables, ainsi que de mettre en place un cadre réglementaire favorable à l'investissement, sans alourdir le coût de l'électricité pour les ménages et les entreprises.