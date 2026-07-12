Tunisie: Récolte céréalière - La Tunisie franchit le cap des 9 millions de quintaux

11 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les quantités de céréales collectées au niveau national ont atteint environ 9,1 millions de quintaux au 7 juillet 2026, a fait savoir l'Office des céréales de Tunisie.

Ce volume est réparti entre 8,6 millions de quintaux de céréales de consommation, représentant 95 % du total collecté, et 493 000 quintaux de semences sélectionnées brutes (5 %), collectés auprès des entreprises de production de semences.

Le rythme de collecte a affiché une tendance à la hausse ces derniers jours suite à la stabilisation des conditions climatiques.

D'après l'office, 2 millions de quintaux ont été collectés à Béja (21,9 %), 1,3 million de quintaux au Kef (13,8 %), 1,23 million de quintaux à Bizerte (13,4 %), 1,21 million de quintaux à Siliana (13,3 %) et 966 000 quintaux à Jendouba (10,6 %).

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Par ailleurs, 643 000 quintaux ont été collectés à Kairouan (7 %), 605 000 quintaux à Zaghouan (6,6 %), 560 000 quintaux à la Manouba (6,1 %), 220 000 quintaux à Nabeul (2,4 %), 123 000 quintaux à l'Ariana (1,4 %), 115 000 quintaux à Kasserine (1,3 %), 107 000 quintaux à Gafsa (1,2 %), 98 000 quintaux à Sidi Bouzid (1,1 %), 3 000 quintaux à Sousse (0,03 %) et 59 quintaux à Mahdia.

L'office a fait savoir que des comités techniques régionaux procèdent à la sélection de quantités d'orge de la récolte 2026 pour constituer un stock de réserve d'orge contrôlée destinée aux semences.

Par ailleurs, des visites régulières dans les centres de collecte et les laboratoires de calibrage sont effectuées par les équipes de contrôle de l'Office des Céréales pour suivre les conditions de travail, le rythme d'évacuation et l'état d'avancement du paiement des agriculteurs.

Les quantités de céréales évacuées au 7 juillet 2026, que ce soit par transfert vers les unités de l'Office des Céréales ou par vente aux minoteries, ont atteint environ 3,4 millions de quintaux.

L'Office des Céréales a rappelé qu'une cellule de suivi a été mise en place pour répondre aux interrogations, lever les difficultés et signaler tout retard éventuel dans le paiement des dus des agriculteurs, via les deux numéros suivants (95 99 75 21 / 80 10 67 88).

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