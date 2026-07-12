Tunisie: Mondial 2026 - Où regarder Angleterre - Norvège en direct et à quelle heure ?

L'Angleterre et la Norvège s'affrontent ce samedi soir 11 juillet 2026 en quart de finale de la Coupe du monde 2026, dans une affiche très attendue qui opposera deux sélections aux ambitions élevées. La rencontre se disputera au stade Hard Rock de Miami, aux États-Unis, avec un coup d'envoi prévu à 22h00 (heure tunisienne).

Après un parcours loin d'être simple, les Anglais tenteront de poursuivre leur quête d'un nouveau sacre mondial. Qualifiés à l'issue de la phase de groupes, les Three Lions ont dû batailler lors des tours précédents face à la République démocratique du Congo, puis contre le Mexique, avant de valider leur billet pour les quarts de finale.

En face, la Norvège arrive avec le statut d'équipe surprise de cette édition. Portée par une génération ambitieuse, la sélection scandinave n'a concédé qu'une seule défaite depuis le début du tournoi, en phase de groupes face à la France. Les Norvégiens ont ensuite créé la sensation en éliminant successivement la Côte d'Ivoire puis le Brésil, confirmant leur capacité à rivaliser avec les grandes nations du football mondial.

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Cette rencontre sera également marquée par un duel très attendu entre deux stars offensives : Harry Kane, capitaine de l'Angleterre, et Erling Haaland, fer de lance de la Norvège. Deux attaquants de classe mondiale qui pourraient être déterminants dans une rencontre où chaque détail comptera.

Où suivre Angleterre - Norvège ?

Le quart de finale sera retransmis dans la région MENA par le réseau beIN Sports, notamment sur les chaînes beIN Sports Max 1 et Max 3. Le match sera également disponible en streaming via les plateformes beIN Connect et TOD.

Côté anglais, le sélectionneur Thomas Tuchel devrait aligner un système en 4-2-3-1, avec notamment Jordan Pickford, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka et Harry Kane. Jordan Henderson devrait manquer la rencontre en raison d'une blessure.

La Norvège devrait également évoluer en 4-2-3-1, avec Martin Ødegaard à la création et le duo offensif composé d'Erling Haaland et d'Alexander Sørloth.

Le vainqueur de cette confrontation affrontera en demi-finale le gagnant du quart de finale entre l'Argentine et la Suisse, prévu le mercredi 15 juillet 2026 au stade Hard Rock de Miami.