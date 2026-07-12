Gabon: Séjour présidentiel à Minvoul - Une visite de proximité sous le signe de l'écoute, du développement local et de l'action

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a entamé ce jeudi un séjour de travail et de proximité à Minvoul, dans la province du Woleu-Ntem.

Cette visite s'inscrit dans la volonté constante du Chef de l'Etat de maintenir un dialogue direct avec les populations et de faire de leurs préoccupations le socle de l'action publique. C'est la conviction que le développement durable du pays se construit au plus près des réalités du terrain.

A son arrivée, le Président de la République a reçu un accueil chaleureux des populations, venues nombreuses lui témoigner leur confiance et leur adhésion à la dynamique de transformation engagée à travers le pays. Femmes, jeunes, chefs traditionnels, notabilités et autorités locales ont ainsi exprimé, l'attachement des habitants de Minvoul à cette démarche de proximité.

Pour les populations, ce séjour est une occasion de porter leurs attentes au chef de l'Etat,qui pourra aussi apprécier les réalités locales, identifier les potentialités économiques du département et veiller à ce que les politiques publiques répondent aux besoins des citoyens.

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Accompagné des ministres en charge de l'Agriculture et des Mines, le Président de la République s'est rendu sur un site piscicole afin d'évaluer les perspectives de développement de cette filière, porteuse d'emplois, de création de richesses et de renforcement de la sécurité alimentaire.

A cette occasion, le Chef de l'Etat a lui-même pris part à une séance de pêche, un geste symbolique qui traduit son attachement à la valorisation des initiatives locales, au soutien des producteurs et à la promotion d'une économie fondée sur la production nationale.

Par cette participation, il réaffirme son engagement en faveur de l'entrepreneuriat rural et du développement des filières agricoles et halieutiques, appelées à jouer un rôle majeur dans la diversification de l'économie gabonaise.

En début de soirée, le Président de la République a rencontré les notabilités, les élus, les autorités administratives et locales, ainsi que les représentants des Forces de Défense et de Sécurité. Ces échanges ont permis d'aborder, dans un esprit d'écoute, de concertation et de responsabilité partagée, les principaux défis et les priorités de développement de Minvoul.

Par cette visite, les populations bénéficient d'une écoute directe de leurs préoccupations, d'une meilleure prise en compte de leurs priorités dans les politiques publiques et d'une accélération des initiatives destinées à renforcer les infrastructures, soutenir les activités économiques locales, favoriser la création d'emplois et améliorer durablement les conditions de vie.

Ce séjour traduit la vision du Président de la République d'un développement harmonieux et équilibré du territoire national, où chaque province, chaque département et chaque communauté contribuent à la construction d'un Gabon prospère et inclusif.