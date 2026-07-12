La Présidence de la République a accueilli ce jour une centaine d'enfants du Grand Libreville, orphelins, pensionnaires des centres d'accueil et jeunes issus de familles vulnérables, dans le cadre d'une visite pédagogique organisée à l'initiative de la Fondation Dorcas.

Cette immersion s'inscrit dans la 2e édition du camp de vacances « Lumière d'Enfants », organisée du 7 au 20 juillet 2026 au Centre d'accueil Tabitha. Destiné aux enfants âgés de 7 à 15 ans, ce programme offre gratuitement aux plus jeunes un environnement propice à l'apprentissage, à la découverte, au vivre-ensemble et à l'épanouissement à travers des activités éducatives, culturelles, sportives et citoyennes.

Pour la plupart de ces enfants, le Palais de la Présidence n'était jusqu'ici qu'un édifice aperçu à la télévision. En franchissant les portes de la 1ère institution de la République, ils ont découvert un lieu emblématique où s'écrivent les grandes orientations de la nation.

Cette expérience exceptionnelle leur a permis de mieux comprendre le fonctionnement des institutions, la place du Président de la République dans l'organisation de l'Etat ainsi que le sens de l'engagement au service de l'intérêt général.

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Accueillis par le Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République, les jeunes visiteurs ont reçu un message de bienvenue rappelant que la Présidence est à la fois le centre de décision de l'action publique et une institution ouverte à tous les Gabonais.

Par cette initiative, l'institution traduit la volonté du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de rapprocher les citoyens de leurs institutions et de faire de la culture civique un levier essentiel de la construction de la citoyenneté.

La visite les a conduits au Salon des Ambassadeurs, à la salle du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi qu'à la salle du Conseil des Ministres, où le Chef de l'Etat réunit les membres du Gouvernement afin d'arrêter les grandes orientations de la politique nationale.

Les enfants y ont découvert le rôle du Président de la République, garant de la Constitution, de l'unité nationale, de la stabilité des institutions et de la continuité de l'Etat.

Ils ont également été sensibilisés à la portée des symboles de la République. Le drapeau national, ceux de la CEMAC et de l'Union Africaine, ainsi que les portraits des différents Chefs de l'Etat, leur ont permis de mieux comprendre l'histoire politique du Gabon, les fondements de la République et les valeurs d'unité, de solidarité et de paix qui guident l'action publique.

Retenu par un autre engagement républicain, le Président de la République n'a malheureusement pas pu rencontrer personnellement les enfants. Cette absence n'a toutefois en rien altéré la joie et l'émotion des jeunes visiteurs, conscients d'avoir vécu une expérience rare et privilégiée. Pour eux, cette journée restera un souvenir marquant, celui de leur première découverte de la 1ere institution de la République qu'ils ne connaissaient qu'à travers les écrans.

Cette visite pédagogique constitue une véritable leçon de citoyenneté. Elle contribue à enrichir la culture générale des enfants, à éveiller leur curiosité, à renforcer leur attachement aux valeurs républicaines et à nourrir leurs ambitions. En découvrant les lieux où se construisent les décisions qui engagent l'avenir du pays, ils prennent conscience que les institutions appartiennent à tous les citoyens et qu'ils peuvent, eux aussi, demain, participer au développement du Gabon.

L'initiative de la Fondation Dorcas réaffirme son engagement en faveur de la protection, de l'éducation et de l'épanouissement des enfants en situation de vulnérabilité.

Les nombreux ateliers proposés durant le camp de vacances, à savoir , peinture, dessin, poterie, modelage, communication non violente, savoir-vivre, activités sportives et sorties éducatives participent à leur développement personnel et à leur ouverture sur le monde.

Une démarche qui s'inscrit dans la vision du Président de la République, qui place la jeunesse au coeur de son projet de société.

Convaincu que le développement du Gabon repose sur la formation de citoyens éclairés, responsables et attachés aux valeurs de la République, le Chef de l'Etat encourage toutes les initiatives qui favorisent l'éducation civique, la transmission du savoir, l'égalité des chances et l'ouverture des institutions aux jeunes générations.

En ouvrant les portes du Palais de la République à ces enfants, l'Etat adresse un message essentiel, la République appartient à tous ses citoyens. Chaque enfant gabonais, quelle que soit son origine ou sa condition sociale, doit pouvoir rêver, apprendre, comprendre le fonctionnement de son pays et croire en sa capacité à contribuer, demain, à son développement. Car former la jeunesse d'aujourd'hui, c'est préparer les bâtisseurs du Gabon de demain.