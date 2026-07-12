Gabon: WSIS Forum 2026 - L'ANINF porte la voix du Gabon à Genève

11 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)

Du 6 au 10 juillet 2026, le Gabon a participé au WSIS Forum à Genève, la grande plateforme mondiale sur la société de l'information.

L'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) y représentait le pays à travers son Directeur Général, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki.

Intervenant lors du panel « Leaders TalkX 7 », il a souligné 5 défis clés pour le Gabon : renforcer la collaboration État-secteur privé-société civile, adapter les cadres réglementaires aux réalités nationales, assurer leur cohérence avec les priorités du gouvernement, mobiliser des ressources pour la R&D malgré les contraintes budgétaires, et promouvoir l'appropriation des politiques publiques par les populations.

« La construction de politiques numériques durables exige une collaboration étroite et des investissements concrets », a-t-il déclaré. L'ANINF illustre déjà cette vision au Gabon avec le déploiement de plateformes d'e-administration, l'interconnexion des administrations, l'extension des infrastructures et l'ouverture d'antennes provinciales comme à Franceville.

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Cette participation confirme l'engagement du Gabon, sous l'impulsion du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, à bâtir un écosystème numérique inclusif, souverain et innovant, où « le numérique est avant tout un levier de développement au service des citoyens ».

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