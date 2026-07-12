Gabon: Airtel Africa va connecter 5 000 écoles à Internet gratuitement d'ici 2027

Lusaka, le 10 juillet 2026 : Sunil Taldar, DG d'Airtel Africa, a annoncé l'engagement de l'opérateur télécom à connecter 5 000 écoles dans l'ensemble des pays africains où il est présent à Internet d'ici 2027, par l'intermédiaire de sa branche philanthropique, la Fondation Airtel Africa, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

À ce jour, ce partenariat de 57 millions de dollars, lancé en 2021, a permis de connecter au total 3 296 écoles et d'offrir un accès à plus de deux millions d'élèves et à environ 40 000 enseignants. 64 plateformes d'apprentissage numérique ont bénéficié d'une exonération des frais de données, permettant ainsi à plus de 11 millions d'utilisateurs d'accéder gratuitement à des contenus éducatifs.

S'exprimant lors d'une visite à l'école pour filles St. Monica à Lusaka, qui fait partie des 300 établissements déjà connectés à Internet en Zambie, le DG d'Airtel Africa a déclaré que cette initiative avait un impact profond sur la qualité de l'éducation en élargissant l'accès aux ressources d'apprentissage numériques pour les enfants africains, en collaboration avec les gouvernements.

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M. Taldar a ajouté : « Les élèves ont accès à un enseignement de premier ordre grâce au programme élaboré par l'UNICEF en partenariat avec divers ministères de l'Éducation et dispensé via la connectivité d'Airtel. Nous formons également les enseignants afin qu'ils puissent dispenser efficacement cet enseignement numérique. Notre objectif est de continuer à renforcer la connectivité dans les écoles en fournissant un accès gratuit à Internet, des plateformes exemptées de frais de données et en formant les enseignants à travers tout le continent. »

Exprimant sa gratitude, la directrice de l'école pour filles St. Monica, Soeur Matilda Soloko, a déclaré : « Figurant parmi les premières écoles connectées lors de la phase initiale, nos élèves ont pu étudier grâce au portail d'apprentissage et leurs études s'en sont trouvées renforcées. Nous restons reconnaissants envers Airtel et l'UNICEF. »

La représentante de l'UNICEF en Zambie, le Dr Saja Farooq Abdullah, a déclaré : « Ce partenariat contribue réellement à réduire les inégalités et la fracture numérique. Il garantit que chaque enfant puisse apprendre, où qu'il se trouve. C'était passionnant et intéressant de voir et d'entendre les filles expliquer comment elles peuvent apprendre à leur propre rythme, comment elles peuvent revoir les cours et comment elles font leurs devoirs en toute sérénité. »

La directrice de l'enseignement secondaire au ministère zambien de l'Éducation, Yvonne Mwemba Chuulu, a salué l'UNICEF et Airtel pour ce partenariat en déclarant : « Au ministère de l'Éducation, nous ne pouvons pas y arriver seuls, et nous sommes reconnaissants du partenariat dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos enfants peuvent bénéficier d'un apprentissage hybride, grâce à un enseignant qui utilise également des appareils numériques. Les élèves nous ont également indiqué qu'ils pouvaient accéder au portail depuis chez eux, ce qui est une bonne chose car cela leur permet de poursuivre leur apprentissage dans le confort de leur foyer ».

Le programme « School Connection » étend l'apprentissage numérique aux élèves de 13 pays : le Tchad, le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Niger, le Nigéria, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. En équipant ces écoles d'une connexion Internet et en formant les enseignants à l'utilisation des outils numériques, il fournit aux enfants, en particulier dans les régions défavorisées et isolées, les outils et les compétences numériques dont ils ont besoin pour s'épanouir.

La Fondation Airtel Africa oeuvre en faveur du développement inclusif autour de quatre axes stratégiques : l'inclusion financière, l'éducation, la durabilité environnementale et l'inclusion numérique. Le rapport annuel 2025/26 de la Fondation Airtel Africa est disponible sur le site www.airtelafricafoundation.org