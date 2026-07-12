Gabon: Le Chef de l'État reçoit le ministre en charge de la culture

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour en audience le ministre en charge du Rayonnement Culturel et des Arts, Paul Ulrich Kessany , afin de finaliser le volet culturel de la visite d'Etat qu'il effectuera en République française à compter du 20 juillet prochain.

Au cours de cette audience, le Chef de l'Etat a réaffirmé que la culture constitue l'un des visages les plus puissants d'une nation. Au-delà des échanges politiques, économiques et diplomatiques, une visite d'Etat est également une tribune pour faire découvrir au monde l'âme d'un peuple, son histoire, ses traditions, son génie créatif et son identité.

Les échanges ont ainsi porté sur la présentation du programme artistique qui accompagnera les principaux temps forts de cette visite d'Etat.

Le choix des artistes, la diversité des répertoires et la mise en valeur des expressions culturelles nationales ont été au coeur des discussions, afin d'offrir une représentation fidèle de la richesse du patrimoine gabonais, des traditions ancestrales aux formes contemporaines, en passant par des registres universels tels que l'opéra.

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Fervent défenseur des couleurs vert-jaune-bleu, le Président de la République souhaite que cette délégation d'artistes soit bien plus qu'une simple vitrine culturelle. Elle devra incarner l'excellence, porter haut les couleurs du Gabon et témoigner de la vitalité d'une culture capable de dialoguer avec le monde tout en restant profondément enracinée dans son identité.

Pour le Chef de l'Etat, la diplomatie culturelle est désormais un levier stratégique de l'influence internationale du Gabon.

Valoriser les artistes, promouvoir les savoir-faire nationaux, faire rayonner la musique, les arts, les danses, les langues et les traditions, c'est renforcer l'attractivité du pays, consolider son image et affirmer sa souveraineté culturelle.

Par cette visite d'Etat en France, le Gabon entend ainsi présenter à la communauté internationale le visage d'une nation fière de son patrimoine, confiante en son potentiel créatif et engagée dans la promotion de son identité.

Les artistes appelés à prendre part à cette mission auront la responsabilité de faire résonner, au-delà des scènes, l'histoire, les valeurs et les ambitions d'un peuple qui fait de sa culture l'un des fondements de son renouveau.