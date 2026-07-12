Gabon: Les Chutes de Bongolo - Le joyau naturel qui fait rayonner Lébamba

- À quelques encablures de la ville, les Chutes de Bongolo s'imposent comme l'atout touristique majeur de la Louetsi-Wano. Puissantes, spectaculaires et facilement accessibles, elles sont devenues l'incontournable pour tous ceux qui visitent Lébamba.

Un spectacle d'eau et de roche

Formées par la rivière Louetsi, les Chutes de Bongolo impressionnent par leur volume et la force de leur chute. Entre brume, grondement de l'eau et forêt luxuriante autour, le site offre un décor parfait pour l'écotourisme, la détente et la photographie.

C'est le spot idéal pour se ressourcer, loin du bruit des grandes villes.

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Un site proche, authentique et accessible

Situées non loin de Lébamba, les chutes sont une excursion à la demi-journée. Le trajet permet aussi de traverser des paysages typiques du département.

Sur place, l'accueil louvanois et la simplicité du cadre donnent au visiteur le sentiment d'un Gabon vrai, préservé.

Un potentiel à valoriser pour la Louetsi-Wano

es Chutes de Bongolo représentent un levier fort pour le tourisme local. Randonnée, pique-nique en famille, découverte de la faune et de la flore : le site a tout pour attirer touristes nationaux et visiteurs de passage.

Pourquoi venir aux Chutes de Bongolo ?

100% nature, 0% pollution sonore.

Pas besoin de longs trajets pour voir un grand site naturel.

L'authenticité : Un lieu encore à taille humaine, loin des foules.

Les Chutes de Bongolo, c'est Lébamba en version XXL. Une merveille gabonaise qui ne demande qu'à être visitée, respectée et partagée.