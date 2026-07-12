Gabon: Lebamba-Ndendé - Le grand nettoyage de la route est lancé, trois mois de travaux pour préserver un axe vital

L'entretien du réseau routier demeure une priorité des pouvoirs publics. Fidèle à cette vision, le ministère des Travaux publics, sous l'impulsion de son ministre, M. Edgard Moukoumbi, poursuit ses actions de préservation des infrastructures existantes.

C'est dans cette dynamique que l'entreprise LEKORI LMVG Espaces Verts a démarré les travaux d'ensoleillement (débroussaillage) du tronçon routier Lebamba-Ndendé, pour une durée d'exécution de trois mois.

Au-delà de l'amélioration de la visibilité et de la sécurité des usagers, ces travaux témoignent de l'importance accordée à l'entretien régulier du patrimoine routier national.

En maintenant les accotements dégagés, l'État contribue à prolonger la durée de vie de cette infrastructure stratégique tout en garantissant de meilleures conditions de circulation.

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Cette opération revêt également une dimension sociale importante. L'entreprise adjudicataire a recruté de nombreux jeunes, parmi lesquels des élèves et des vacanciers, leur offrant ainsi une opportunité d'emploi saisonnier.

Ces revenus permettront à plusieurs d'entre eux de soutenir leurs familles, de préparer la prochaine rentrée scolaire en participant à l'achat des fournitures scolaires et de répondre à d'autres besoins essentiels.

Par cette initiative, l'entretien routier devient non seulement un levier de préservation des infrastructures, mais aussi un véritable outil de promotion de l'emploi local et d'insertion des jeunes.

L'entreprise LEKORI LMVG Espaces Verts est ainsi saluée pour sa contribution à cette dynamique, en créant des opportunités de travail pour les jeunes femmes et les jeunes hommes de la localité.

Une action qui illustre parfaitement qu'un chantier d'entretien peut avoir un impact positif à la fois sur le réseau routier, sur l'économie locale et sur les conditions de vie des populations.