Togo: Recettes fiscales locales - Les communes doivent se professionnaliser

11 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

L'Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT) a réuni vendredi à Bassar élus locaux, responsables financiers et agents de recouvrement, autour de la mobilisation des ressources financières des collectivités.

Les échanges ont porté sur les mécanismes de collecte des recettes fiscales et non fiscales, mais aussi sur la collaboration entre régisseurs et comptables, les procédures de gestion financière des communes, et les moyens de mobiliser des financements internes et extérieurs.

L'enjeu dépasse la seule technique financière. Une commune capable de bâtir une assiette fiscale fiable et d'accroître ses recettes locales pourra financer davantage de projets dans l'éducation, la santé, l'assainissement ou les infrastructures, les secteurs qui font le quotidien des populations.

De nombreuses municipalités peinent encore à intégrer cette logique, la plupart du temps par inexpérience.

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