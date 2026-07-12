Algérie: Arrivée du 1er groupe d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger pour passer leurs vacances dans la commune d'El Aouana

11 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Jijel

JIJEL — Un premier groupe constitué de 70 enfants de la communauté nationale établie à l'étranger, bénéficiaires du programme des camps d'été organisés par le ministère de la Jeunesse en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et la Grande mosquée de Paris, a été accueilli samedi à l'aéroport Ferhat-Abbas de la wilaya de Jijel.

Ce premier groupé a été hébergé au Centre des vacances et de loisirs de Bordj Blida de la commune d'El Aouana.

Dans une déclaration à l'APS à l'occasion, le directeur local de la jeunesse et des sports, Amine Meziane Cherif de la wilaya de Jijel, qui était à l'accueil du groupe accompagné des cadres de la wilaya, a précisé que ce premier groupe d'enfants de la communauté nationale est constitué de 70 garçons et filles âgés de moins 14 ans, ajoutant que "ces enfants passeront des vacances d'été de deux semaines au Centre des vacances et des loisirs de Bordj Blida à El Aouana".

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La même source a précisé qu'un programme divers incluant des activités de divertissements, culturelles, scientifiques et sportives ainsi que des tournées touristiques a été prévu à l'intention des enfants de la communauté nationale, en coordination avec les partenaires des divers secteurs pour leur permettre de découvrir les us et traditions de la wilaya de Jijel et les merveilles touristiques que recèle le pays.

Cette initiative vise à renforcer les liens de la jeune génération de la communauté nationale avec leur patrie mère de sorte à consolider chez elle les fondements de l'identité nationale et le sentiment d'appartenance.

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