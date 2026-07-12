Algérie: L'artiste peintre Houria Menaa expose à Alger sa collection 'Mémoires d'Algérie'

ALGER — Une exposition de toiles intitulée, "Mémoires d'Algérie" de l'artiste-peintre Houria Menaa s'est ouverte, samedi à Alger, mettant en valeur la richesse et la diversité du patrimoine culturel algérien.

Visible jusqu'au 1er août prochain à la Galerie "Baya Mahieddine" au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, l'exposition compte 77 toiles de différents formats, récentes pour la plupart d'entre elles.

Réparties en une dizaine de thématiques inspirée de l'héritage patrimonial et culturel de l'Algérie, les toiles, aux couleurs vives et éclatantes de luminosité, de Houria Menaa invitent le visiteur à un voyage initiatique qui remet au goût du jour la "tradition ancestrale et la dimension identitaire unifiante d'une Algérie unie et indivisible", explique l'artiste.

"Les villes d'Algérie", "La Casbah", "Femmes d'Algérie", "Les Hammams", "Le Sud", "Les fleurs", "Les femmes traditionnelles", "Touaregs", "paysages" et "Portraits", sont autant de thématiques déclinées en plusieurs toiles, restituant un mode de vie, une manière d'être, des situations du quotidien, ou des us et coutumes en lien avec la tradition et l'ancestralité.

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Peintes à l'acrylique ou dans des techniques mixtes, les oeuvres de Houria Menaa ont été réalisées selon les normes du courant artistique "semi-figuratif ou dans un élan créatif empreint de modernité et purement contemporain", a-t-elle expliqué.

Pour une meilleure mise en valeur de ses sujets, l'artiste, poétesse des formes et des couleurs, a eu recours aux techniques du contraste visuel entre des couleurs vives et éclatantes aux tons nuancés et variés, reposant sur la pureté d'un fond clair.

Pour les jeunes visiteurs, les différentes toiles de la collection "Mémoires d'Algérie", constituent une "passerelle et un dialogue entre le passé et le présent", a déclaré un visiteur.

Native de Guelma en 1943, Houria Menaa est médecin de formation et artiste-peintre autodidacte par passion, ayant découvert l'univers de l'expression par le dessin, les formes et les couleurs dès son jeune âge.

Sa vocation d'artiste a commencé à se révéler durant les années 1990 à travers quelques pièces dans l'Art figuratif pour voir son geste murir et devenir plus moderne et contemporain.

Houria Menaa compte à son actif plusieurs expositions, individuelles et collectives, en Algérie et à l'étranger, toutes inspirées du patrimoine riche et diversifié de la Culture algérienne.