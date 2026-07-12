Algérie: Distinction des vainqueurs de la course nationale de Meharis

TAMANRASSET — Les vainqueurs de la course nationale de méharis, baptisée "Clefs d'Or de l'Ahaggar", ont été distingués, samedi soir à Tamanrasset, lors de la cérémonie de clôture de cette manifestation visant la préservation et la valorisation d'un legs culturel et patrimonial séculaire.

La manifestation, qui a vu la participation de plus de 100 concurrents, représentant une quinzaine de clubs issus de six (6) wilayas, a été organisée sous le patronage du ministre des Sports et du wali de Tamanrasset, par la direction de wilaya de la Jeunesse et des Sports et la Fédération nationale des courses de méharis, à l'initiative du club de l'Ahaggar de cette discipline.

Organisées sur trois distances (7, 10 et 15 km), les courses ont été remportées par Smail Yahiaoui (Ouargla) dans celle de 15 km, remportant ainsi la "Clefs d'Or de l'Ahaggar", Mohamed Daoui (Tamanrasset) dans celle de 10 km et décrochant la "Clef d'Or moyenne de l'Ahaggar" et Lyès Lahcène (Tamanrasset) dans la course de 7 km remportant, pour sa part, "l'Epée d'or".

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Des récompenses pécuniaires ont été remises aux dix premiers de chaque course, en plus des prix sacrant les vainqueurs, et ce, à titre d'encouragement à la pratique de cette activité sportive traditionnelle et à la préservation de ce legs culturel séculaire.

La manifestation, qui a été suivie par un public nombreux passionné de ce sport traditionnel, reflète la place qu'occupe les courses de méharis dans la région de l'Ahaggar, et dans le Sud en général, et traduit les efforts déployés pour promouvoir ce sport et l'intégrer dans l'agenda des manifestations sportives et culturelles nationales, de sorte à permettre son développement.