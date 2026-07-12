Algérie: L'Algérien Djamel Sedjati engagé sur 800 mètres à Budapest

BUDAPEST — Le demi-fondeur algérien Djamel Sedjati sera engagé sur le 800 mètres du Mémorial Gyulai Istvn, prévu le mardi 14 juillet à Budapest (Hongrie), dans le cadre du Continental Gold Tour, suivant la liste d'admission, dévoilée samedi par les organisateurs.

Il s'agit de la première apparition de l'année sur 800 mètres pour le médaillé de bronze aux JO de Paris-2024, qui reste sur une honorable troisième place sur le 1000 mètres du meeting de Monaco, dans le cadre de la Ligue de Diamant 2026 d'athlétisme.

Plusieurs autres grands champions du demi-fond seront présents au Mémorial Gyulai Istv?n, notamment, le Kenyan Chepkwony Laban Kipkorir, ce qui devrait rehausser considérablement le niveau de la compétition.

Les différentes épreuves de ce meeting international se dérouleront au Centre national d'athlétisme de Budapest.