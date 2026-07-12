Algérie: La FAVB s'engage avec l'expert polonais Matela Piotr Jerzy

ORAN — La Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) a officialisé la signature d'un contrat avec l'expert polonais Matela Piotr Jerzy, chargé d'accompagner la direction technique nationale et d'apporter son expertise au développement des sélections nationales, dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre les fédérations algérienne et polonaise.

La cérémonie de signature, tenue samedi à Oran, concrétise l'un des principaux engagements de l'accord stratégique signé entre les deux instances au début du mois de juin, visant à renforcer la coopération technique et le développement du volley-ball algérien.

Selon la Fédération, l'expert polonais travaillera aux côtés du directeur technique national et sera chargé d'assurer la supervision et la coordination avec les staffs techniques des équipes nationales seniors masculine et féminine.

Le recrutement de Matela Piotr Jerzy s'inscrit dans la mise en oeuvre du partenariat stratégique conclu entre les fédérations algérienne et polonaise, lequel couvre notamment les sélections nationales, le beach-volley ainsi que la formation et le développement.

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L'accord prévoit également l'organisation de stages communs, des échanges d'expertise, la participation des sélections algériennes à davantage de compétitions internationales ainsi que des actions de formation au profit des entraîneurs, arbitres et cadres techniques.

Depuis la signature de cette convention, plusieurs actions ont déjà été engagées. La sélection nationale masculine a effectué un stage de préparation en Pologne dans le cadre de sa préparation au Championnat d'Afrique des nations 2026, tandis que la sélection féminine y a également réalisé un regroupement préparatoire avant de poursuivre sa préparation à Oran en vue du tournoi qualificatif de la Zone 1 pour la CAN féminine.

Cette nouvelle étape intervient également quelques jours après la démission du sélectionneur de l'équipe nationale masculine seniors, Kamel Imloul, acceptée par la FAVB pour "des raisons personnelles".

L'arrivée de l'expert polonais devrait ainsi contribuer à assurer la continuité du travail technique au sein des différentes sélections nationales et à accompagner la Fédération dans la mise en oeuvre de son programme de développement, conformément aux objectifs fixés dans le partenariat Algéro-polonais.