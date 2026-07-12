Algérie: Clôture de l'année universitaire 2025-2026

11 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Université de la formation continue (UFC) "Didouche-Mourad" a clôturé, samedi, l'année universitaire 2025-2026, à l'occasion de laquelle il a été procédé à la présentation des principales réalisations accomplies au cours de cette période.

A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari a salué, dans une allocution prononcée en son nom par le conseiller, Toufik Hamoum, "la transformation stratégique et le saut qualitatif réalisés par l'UFC", devenue "un modèle d'université de quatrième génération, se distinguant par l'innovation et son ouverture sur l'environnement économique et social, en harmonie avec la vision stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Le ministre a indiqué que l'UFC a réussi à numériser intégralement le parcours de l'étudiant ainsi que les opérations pédagogiques et administratives, via le système "PROGRES", sans oublier son rôle "central" dans l'accompagnement des secteurs nationaux, par la mise à disposition de formations spécialisées, ce qui lui a permis de "parvenir au leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat, grâce à la création de 312 start-up et l'obtention de 16 labels".

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Il s'est également félicité de l'obtention par l'UFC du certificat de conformité au système de management de la qualité, selon la norme internationale "ISO 9001:2015".

De son côté, le directeur de l'UFC, Yahia Djaâfri, a annoncé le lancement du processus de candidature pour l'obtention de la norme de qualité "ISO 21001", relative aux systèmes éducatifs, afin d'ancrer une culture d'amélioration continue, soulignant qu'elle est devenue, aujourd'hui, "un espace de création d'initiatives et d'excellence, ainsi qu'un moteur actif dans le domaine économique".

A noter que la cérémonie s'est clôturée par la distinction d'étudiants majors de promotion, en particulier ceux porteurs de projets innovants.

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