Afrique: Quart de finale - Ce soir à (22h00) - Norvège-Angleterre - Haaland-Kane, le duel des canonniers

Les Lions nordiques, jusque-là frisson de ce mondial, croisent ce soir les Three Lions, candidats traditionnels à couronne suprême.

Du côté du stade de Miami, la Norvège d'Erling Haaland défie, aujourd'hui, l'Angleterre de Harry Kane pour un ticket en demies. Ce soir, les Lions nordiques vont donc croiser des « Three Lions » qui comptent un contingent offensif de tout premier ordre avec, en tête d'affiche, Kane, buteur du Bayern Munich et attaquant aux statistiques affolantes cette saison. Cependant, la Norvège n'est pas en reste et dispose d'un atout de taille, le striker de City, Haaland, un Cyborg à l'efficacité redoutable.

Ce faisant, pour revenir à l'Angleterre, il n'y a pas que Kane. Il y a aussi Jude Bellingham, qui retrouve des couleurs, ainsi que les Anthony Gordon, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Eberechi Eze, Noni Madueke et autre Morgan Rogers, une armada d'attaque qui nous donne une idée nette de la puissance offensive de l'équipe de Thomas Tuchel. Toujours côté anglais, les Britanniques abordent, toutefois, ce quart avec des absences. Quansah est ainsi suspendu après son carton rouge contre le Mexique, James reste incertain au poste de latéral droit, et Henderson manquera la fin du Mondial à cause d'une blessure au poignet.

Un choc inédit

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La Norvège est-elle en passe de devenir la sensation de cette phase avancée du tournoi ? C'est en tout cas l'un des frissons à ce stade du Mondial. Efficacité clinique, force tranquille et vélocité en font actuellement un outsider des plus ambitieux. Symbole à présent de cette montée en gamme, Erling Haaland, qui porte jusque-là les espoirs sportifs des siens. Cependant, tout comme l'Angleterre avec Harry Kane, le Cyborg n'est pas le seul joueur norvégien de haut niveau. Les Lions nordiques de Stale Solbakken peuvent aussi s'en remettre à l'ailier du RB Leipzig, Antonio Nusa, ou encore à Martin Odegaard et Andreas Schjelderup, sans oublier l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Alexander Sorloth. Chapitre « blancs à remplir » à présent, la défense, pas toujours sereine, doit gagner en hermétisme, et ce, malgré le fait qu'elle compte un bon portier, Orjan Nyland, décisif face au Brésil en arrêtant notamment le penalty de Bruno Guimaraes. Quid des compositions attendues à présent ? L'Angleterre se produirait avec le gardien Pickford, les défenseurs Spence, Konsa, Guéh et O'Reilly derrière un milieu formé d'Anderson, Rice, Saka et Bellingham. L'attaque à deux têtes sera composée de Gordon et Kane. En face, le gardien Nyland occupera les cages de la Norvège. Les arrières Ryerson, Ajer, Heggem et Wolfe formeront le rideau défensif.

Le milieu sera animé par Odegaard, Sander Berge et Patrick Berg, alors que devant, le trident Sorloth, Haaland et Nusa sera d'attaque. Enfin, en rapport avec l'historique des rencontres entre les deux sélections, l'on comptabilise douze confrontations directes, mais aucune au Mondial. A qui sourira la première ? Réponse ce soir.