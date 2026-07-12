Tunisie: Fin des examens nationaux 2026 - La parole aux chiffres

Sur environ 230.000 élèves qui se sont présentés aux différents examens nationaux (Sixième, Neuvième et Bac), 112.583 ont pu décrocher leurs certificats de réussite. Ils sont 17.710 en Sixième (35.66 % de taux de réussite), 16.182 en Neuvième (63.96% de taux de réussite) et 78.579 au Bac (50.72 % de taux de réussite global). Dans le public, ce taux est de 55.82 % contre 21.72% dans le privé et 14.20 % pour les candidats libres.

Avec la publication de ces résultats, les familles tunisiennes peuvent, maintenant, souffler un peu avant de reprendre les longues procédures de suivi des inscriptions, des affectations et, surtout; de l'orientation pour les nouveaux bacheliers.

Les écarts

En fin de compte, ces chiffres et ces statistiques nous permettent d'avoir une idée des différents parcours éducatifs de nos enfants dans trois étapes décisives de leur scolarité.

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Chacun d'entre nous ainsi que les autorités ont la possibilité de comprendre l'évolution de notre système d'enseignement et d'en tirer les enseignements qui s'imposent.

Dans les faits, les résultats tels qu'ils sont livrés, chaque année, ne révèlent pas des écarts très importants au niveau des examens du bac.

Entre 2016 et 2026 ces taux ont tourné autour des 30 - 50 %. Ce qui est le cas, justement, pour cette édition. D'ailleurs, on a pu enregistrer un bon score en 2021 de 57.21 %. Toutefois, au cours de la dernière décennie, ces taux ont varié entre + 30 % et + 50 %.

Pour ce qui est du concours de la Sixième, les avis sont partagés. Les écarts vont, parfois, du simple au double. Si, en 2016 on avait enregistré un taux de réussite de 51.57 % il n'en a pas été de même pour 2025 (34.32 %) ou pour cette année 2026 (35.66 %).

On s'étonne de ces taux même si ces résultats ne sont pas contraignants et qu'ils n'ont aucune influence sur les résultats de fin d'année. Notamment, en ce qui concerne le passage de la Sixième à la 7e année de base.

L'étonnement est d'autant plus grand cette année que nous n'avons que 17.710 candidats sur 49.661 ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Il y a, certes, ces 5.317 admissibles aux collèges pilotes. C'est-à-dire dont les moyennes sont supérieures à 15/20. Mais est-ce suffisant ?

Cela ne traduit-il pas une baisse de niveau flagrante et continue qui nous incite à tirer la sonnette d'alarme ?

C'est là, un sujet de débat pour une prochaine occasion.

Toujours est-il que les résultats du Dfeeb (Neuvième) sont plus lisibles. En effet, la constance des résultats ne suscite pas de grandes questions comme pour la Sixième. On l'a constaté, cette année. Avec un taux de réussite de 63.96 %, ce sont 16.182 élèves qui ont réussi sur les 25.301 qui se sont présentés. 6.063 d'entre eux ont été déclarés admissibles dans les lycées pilotes. Ce qui n'est pas tout à fait mauvais.

Taux de participation particulièrement bas

L'autre débat à engager concerne les taux de participation des candidats. Si au bac, tous les élèves de 4e année secondaire sont tenus de passer le fameux examen, il n'en est pas de même pour leurs camarades de sixième et de neuvième. Cette année ainsi que les années précédentes, on a pu noter une baisse du nombre de candidats à ces deux échéances nationales.

Quand on sait les grands enjeux qui sont engagés dans ces opérations en matière de logistique et de préparatifs en tous genres, on comprend l'importance qu'il y a à leur prêter le plus grand intérêt. Il est temps, nous semble-t-il, d'aller plus en avant dans la réflexion sur l'organisation de ces deux examens et analyser la question de leur caractère obligatoire ou facultatif.

La grande mobilisation à l'occasion de ces deux rendez-vous est exceptionnelle. Aussi est-il impérieux d'en tirer le maximum de profit sans trop de gaspillage au niveau des ressources.

Les statistiques officielles parlent d'elles-mêmes. En sixième, par exemple, les élèves qui se portent candidats au concours du même nom ne représentent que 29 % des 213.508 écoliers inscrits en classe de 6e année primaire. 151.058 "boycottent" ces épreuves. Soit 71 %.

Le même phénomène se remarque pour les élèves de 9e année de l'enseignement de base. Seuls 18 % se portent candidats sur 175.024 élèves poursuivant leurs études en classe de 9e année de base. Soit 82 % de l'ensemble des élèves inscrits.