Tunisie: Capital humain et développement économique durable - L'incontournable équation

Le Président de la République ne cesse de rappeler l'impératif de performer encore plus notre capital humain, en déclin ces dernières années, de restructurer en profondeur notre système éducatif, peu adapté aux priorités de développement national, et de réactiver notre politique de l'emploi, encore loin de son rythme habituel. Autant d'orientations incontournables dont l'avenir de notre économie nationale dépend largement.

La Presse -- Depuis toujours, et à chaque fois qu'on parle des atouts stratégiques de la Tunisie, on évoque systématiquement notre capital humain que tous les observateurs estiment de qualité.

Justement, c'est grâce à nos compétences que notre pays a réussi à créer une véritable dynamique d'investissement et attirer même les principales firmes industrielles internationales.

Et ce n'est certainement pas un hasard si la Tunisie a pu améliorer sa productivité industrielle et s'assurer un positionnement stratégique, notamment au niveau euro-méditerranéen.

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Cela signifie donc que notre savoir-faire est devenu, en quelque sorte, un référentiel économique et un véritable pilier de développement.

Malheureusement, cet atout majeur est, depuis quelque temps, en berne. Et les raisons de ce déclin sont multiples. Notre économie, malgré des indicateurs scientifiques favorables et un taux de diplômés exceptionnels, n'arrive plus à valoriser ses compétences.

La fuite, de plus en plus conséquente, des cerveaux en est une cause principale. Une perte de valeur qui a privé l'économie tunisienne d'innovation et de performance.

Il suffit de rappeler, selon les statistiques disponibles, que durant les 10 dernières années, plus de 46.000 ingénieurs ont quitté le pays, soit environ 42% des inscrits à l'ordre tunisien.

On parle même d'une moyenne de départ quotidienne de 20 ingénieurs, un peu trop pour un pays qui a fait de l'innovation économique et la garantie d'un développement global et durable un enjeu stratégique.

Il s'agit en plus clair, et comme on a tendance à le rappeler, «d'une érosion humaine qui risque de freiner le développement économique national». Et cela est d'autant plus vrai que, selon les estimations des analystes, «l'économie tunisienne a besoin d'une moyenne de 150 ingénieurs pour gérer et bien conduire ses enjeux stratégiques».

Savoir reconquérir nos talents

Ce qui est encore désolant, c'est que l'exode continu de nos ingénieurs prive notre pays de la possibilité d'amortir un investissement assez conséquent, surtout que la formation de ce corps professionnel coûte annuellement environ 650 millions de dinars.

Aujourd'hui, il est de notre intérêt de trouver une issue positive à ce problème. De ce fait, et en plus de la question du sentimentalisme, nos décideurs doivent, comme l'estiment les analystes, transformer «le retour de nos compétences en opportunités économiques stratégiques, plutôt qu'une simple option affective». Une opportunité générale qui profite aussi bien au pays qu'à nos cerveaux.

En outre, le manque d'intégration des diplômés de l'université dans la vie active a privé notre système productif d'une valeur ajoutée certaine. Une mauvaise intégration qui s'explique, elle-même, par l'incapacité de notre économie de créer des emplois innovants.

D'ailleurs, l'on peut avancer que c'est tout notre système éducatif qui est mis en cause car toujours incapable de s'adapter à la réalité du marché économique.

C'est, en effet, pour cette raison que le Chef de l'Etat ne cesse, à chaque fois, de réaffirmer la nécessité de réformer en profondeur notre système éducatif et de l'adapter aux priorités du développement national.

Mieux encore, et par souci de s'inscrire dans une logique de promotion globale et durable, le plan de développement 2026-2030 a placé la restructuration du système éducatif, la consolidation du capital humain et la réactivité de l'emploi au coeur même de ses choix stratégiques.