Afrique: Climat - Paris abritera le Sommet international de l'innovation et de l'investissement vert en septembre 2026

Le Sommet international de l'innovation et de l'investissement vert (SIII Vert 2026) se tiendra les 12 et 13 septembre 2026 à Paris, en France, autour du thème : « Fédérer et financer un avenir durable : convergence vers une Afrique verte et résiliente ».

Placée sous le patronage du ministre ivoirien de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, cette rencontre internationale bénéficie également du parrainage de la Pr Ephrasie Kouassi Yao, conseillère spéciale du Premier ministre chargée du Genre et titulaire de la Chaire Unesco « Femmes et pouvoirs de décision ». La présidence effective de l'événement sera assurée par Soro Ngolo Aboudou, secrétaire générale de la Commission nationale ivoirienne pour l'Unesco.

L'annonce officielle du sommet a été faite le 9 juillet 2026, lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux de la Chaire Unesco « Femmes et pouvoirs de décision », à Angré, dans la commune de Cocody, à Abidjan.

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À cette occasion, la commissaire générale du SIII Vert 2026, Dagri Esther, a indiqué que cette initiative est née de la volonté d'apporter des réponses concrètes aux défis du changement climatique en Afrique. Selon elle, le sommet ambitionne de renforcer la coopération entre l'Afrique et l'Europe en favorisant les investissements responsables, l'innovation environnementale et le financement de projets à fort impact écologique.

Durant deux jours, la capitale française réunira des décideurs publics, des investisseurs, des chercheurs, des entrepreneurs ainsi que des représentants de la société civile. Le programme prévoit des conférences thématiques, des panels de haut niveau, des rencontres B to B entre porteurs de projets et bailleurs de fonds, ainsi que le lancement d'un Observatoire des innovations vertes et d'un Fonds africain dédié au financement des projets durables.

Dagri Esther a également lancé un appel aux partenaires publics et privés afin qu'ils accompagnent cette initiative, présentée comme un levier majeur pour bâtir une Afrique plus inclusive, plus résiliente face aux effets du changement climatique et davantage engagée dans la protection de l'environnement.

Présente à cette rencontre, la présidente de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), Marie-Laure N'Goran, a salué la tenue de ce sommet, qu'elle considère comme une réponse pertinente aux défis environnementaux actuels. Elle a insisté sur le rôle stratégique des médias dans la lutte contre le changement climatique, estimant que les journalistes doivent non seulement informer, mais aussi sensibiliser les populations, mettre en lumière les initiatives écologiques et contribuer à lutter contre la désinformation sur les questions environnementales.

Elle a, par ailleurs, assuré que l'Unjci apportera son soutien à cette initiative en encourageant une couverture médiatique accrue des enjeux climatiques et en renforçant les capacités des professionnels des médias dans ce domaine.

Représentant le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Jérôme Ebagnerin Tondo a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur de la transition écologique. Il a rappelé que les effets du réchauffement climatique se font déjà sentir en Côte d'Ivoire, rendant indispensable l'accélération des investissements dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, la mobilité électrique, l'agriculture durable et les infrastructures vertes.

Selon lui, le thème retenu pour le SIII Vert 2026 s'inscrit pleinement dans les priorités de développement durable de la Côte d'Ivoire. Il a invité les investisseurs, les entrepreneurs et les partenaires techniques et financiers à prendre une part active à cette dynamique, avant de féliciter la commissaire générale pour son engagement en faveur d'une Afrique plus verte, plus résiliente et prospère.