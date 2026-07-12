Cote d'Ivoire: Lycée Sainte-Marie de Cocody - Les bachelières de la promotion Nzrama Yelem lancent les activités de leur jubilé des 30 ans

C'est par une messe d'action de grâce que les anciennes élèves de la promotion 1996 du Lycée Sainte-Marie de Cocody, dénommée Nzrama Yelem, ont lancé, le samedi 11 juillet 2026 à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest (Ucao), les festivités marquant le 30e anniversaire de l'obtention de leur baccalauréat. Placée sous le signe de la reconnaissance, de la fraternité et de la foi, cette initiative offre aux anciennes élèves l'occasion d'exprimer leur gratitude au Créateur pour le chemin parcouru au cours de ces trente dernières années.

Pour la présidente de la promotion, Allah épouse Amangoua Hermance, « cette messe constitue avant tout une action de grâce au Seigneur, mais aussi une célébration du parcours accompli avec rigueur et dans l'amour du travail bien fait ». « Il n'est pas donné à tout le monde d'intégrer le Lycée Sainte-Marie. Pour y entrer, il faut faire partie des meilleurs », a-t-elle précisé.

Allah épouse Amangoua Hermance a aussi fait savoir que cette année jubilaire sera rythmée par plusieurs activités destinées à renforcer la fraternité, la fidélité et l'engagement entre les membres, tout en contribuant au développement de la communauté. Le programme s'articule autour de quatre grandes phases, dont l'ouverture officielle des festivités avec une messe d'action de grâce, avant un dîner-gala de clôture.

Suivra le 28 novembre 2026, la deuxième phase qui sera consacrée au Marché des Nzrama, une foire commerciale et une exposition-vente ouvertes aux anciennes élèves, entrepreneures et partenaires. Cette activité vise à promouvoir les produits et services des exposantes, à favoriser le réseautage et à mobiliser des ressources pour soutenir les initiatives du jubilé, précise-t-elle.

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Au dire de la présidente de l'association, en février 2027, la troisième phase mettra l'accent sur l'engagement social à travers une action en faveur d'une communauté. Le retour aux sources, prévu en mai 2027, sera marqué par des conférences, des échanges, des activités socioculturelles et éducatives, ainsi qu'un cocktail de convivialité, a-t-elle fait noter.

Allah épouse Amangoua Hermance d'ajouter que les célébrations s'achèveront en juin 2027 avec un dîner-gala de clôture, présenté comme le point culminant de ce trentenaire. « Cette soirée d'exception réunira les anciennes élèves autour de trente années de réussite, d'amitié, de solidarité et d'engagement », a-t-elle annoncé.

Dans son homélie, le père Benoît Kangba a expliqué que la meilleure manière de célébrer cet anniversaire est de s'interroger sur ce que Dieu a accompli dans la vie de chacun et sur ce que chacun a fait des dons qu'il lui a confiés. Il a également souligné que le véritable succès d'une existence ne se mesure ni aux diplômes accumulés, ni aux hautes responsabilités exercées, ni aux biens matériels acquis. « Aux yeux de Dieu, une vie réussie est une vie qui a répondu fidèlement à son appel et qui a porté du fruit dans le service des autres », a-t-il affirmé. L'homme d'église a par ailleurs invité l'assemblée à placer davantage sa confiance en Dieu que dans les sécurités humaines. Selon lui, la meilleure façon de célébrer ces trente années est de laisser derrière soi un héritage moral et spirituel capable d'inspirer les jeunes générations.