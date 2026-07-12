Cote d'Ivoire: Cérap/ Université jésuite d'Abidjan - 152 étudiants diplômés célébrés

C'est dans une atmosphère festive que les étudiants de la 10e promotion Licence de l'Université jésuite d'Abidjan (Uja) ont été célébrés ce vendredi 10 juillet au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody.

Une cérémonie riche en couleurs, organisée sous le parrainage du Premier ministre Robert Beugré Mambé. Ce sont 152 sur les 164 étudiants inscrits qui ont leurs parchemins de Licence, au bout de trois années d'études pour un taux de réussite de 93 %. Le titre de major, toutes filières confondues, est revenue à Doukouré Schekina Anne Bérénice, étudiante en Droit public avec une moyenne de 15,20/20.

Au nom du Premier ministre, parrain de l'événement, le ministre des Sports, Adjé Metch Silas, a apporté le soutien ferme et la disponibilité du chef du gouvernement à accompagner chaque fois que de besoin l'Uja dans l'accomplissement de son oeuvre de formation des consciences et des cadres de demain. Aux filleuls de son mandant, Adjé Metch Silas a recommandé d'être des modèles sociaux et intellectuels, et de ne surtout pas cesser de parfaire leurs connaissances : « Soyez humbles. Soyez vous-mêmes. Ne vous laissez pas emporter par la grandeur des fonctions, encore moins par les savoirs dont vous disposerez. Pratiquez la pédagogie de l'erreur. Soyez toujours prompts et agiles à conseiller, à corriger pour permettre à l'autre de s'améliorer ».

Père Arsène Brice Bado directeur de l'Uja, a présenté la mission de son université qui est de former des hommes et des femmes capables de discerner, de penser librement, et d'agir avec intégrité : « La tradition éducative jésuite appelle à la formation de tout l'homme. Nous ne voulons pas seulement former que des diplômés, nous voulons former des consciences. Nous ne voulons pas seulement transmettre des compétences, nous voulons éveiller un sens de la responsabilité. Nous ne voulons pas seulement préparer à une carrière, mais préparer à une vocation de service », a-t-il insisté.

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Il a évoqué la croissance des effectifs, qui est passé de 792 à 907 étudiants en une année, soit une augmentation de 13 %, confirme la confiance des familles dans le projet éducatif. Père Brice Bado a souhaité aux diplômés que leur compétence soit toujours guidée par l'éthique, que leur réussite soit toujours accompagnée de l'humilité, que leur leadership soit toujours inspiré par le service, et prié que Dieu bénisse leur diplôme et leur projet.