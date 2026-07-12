Cote d'Ivoire: Célébration du mérite / 5e cohorte de Génération Orange - Plus de 100 millions FCFA de bourses pour 40 nouveaux bacheliers

Quarante (40) bacheliers de la 5e cohorte du programme Génération Orange ont reçu des bourses d'études d'un montant global de 130 millions FCFA pour financer leurs études supérieures. Initié par la Fondation Orange Côte d'Ivoire, avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, ce programme accompagne des élèves brillants issus de familles modestes depuis la classe de seconde.

Cette promotion est composée de 21 filles et 19 garçons. Au baccalauréat, elle a enregistré 9 mentions Très bien, 19 mentions Bien, 9 mentions Assez bien et 3 mentions Passable. Les lauréats ont été célébrés le vendredi 10 juillet 2026 au siège d'Orange Côte d'Ivoire, à la Riviera Attoban.

Au nombre des cinq meilleurs élèves de cette promotion figurent Koué Bi Slalomm Jérémie Beman, de l'École secondaire Makoré (356 points), Ekissi Ovo Marie Queren Deborah, du Lycée Mamie Faitai de Bingerville (353 points), Ekué Kouassi Noah Kévin, du Lycée d'excellence Alassane Ouattara (342 points), N'Goran Assena Jean Fabrice, du Lycée scientifique de Yamoussoukro (342 points), et Timité Manaman Djamira, du Lycée classique d'Abidjan (339 points). Ayant tous obtenu la mention Très bien, ils ont chacun reçu une bourse d'études d'une valeur de 20 millions FCFA, soit 6 559 700 FCFA par an, pour poursuivre leurs études à l'étranger.

De leur côté, Boni Gil-André Stephen, du Lycée d'excellence Alassane Ouattara (330 points), Sortho-Proflissongul Yaya Yann, du Lycée scientifique de Yamoussoukro (328 points), Wognin Assey Josette, du Lycée d'excellence Alassane Ouattara (327 points), Taky Kouakou Jean Jacques, du Lycée de la Fondation de Korhogo (318 points), et Tuo Tenera Bernad, du Lycée Dominique Ouattara de Korhogo (318 points), ont bénéficié chacun d'une bourse de 3b millions FCFA, soit 1 million FCFA par an pendant trois ans, pour poursuivre leurs études dans les grandes universités de Côte d'Ivoire.

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Les 30 autres bénéficiaires du programme ont reçu un chèque de 500 000 FCFA.

Représentant le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Amissa Augustin, conseiller spécial et directeur de la Vie scolaire, a salué une initiative qui démontre qu'investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir de la nation. « En offrant un accompagnement académique, matériel et humain, la Fondation contribue à révéler des talents et à donner à chaque jeune les moyens de réaliser son potentiel », a-t-il déclaré, invitant les bénéficiaires à poursuivre leur quête de l'excellence.

Pour sa part, Catherine Assavanvo, directrice du comité de gestion de la Fondation Orange Côte d'Ivoire, a rappelé que le programme ne récompense pas uniquement les résultats scolaires, mais aussi la persévérance, le courage et la détermination des jeunes. Elle a souligné que l'obtention du baccalauréat marque le début d'une nouvelle étape, annonçant le renforcement de l'accompagnement post-bac, avec des bourses d'excellence, un appui financier, un dispositif de mentorat et l'intégration au réseau des Alumni Génération Orange. Se réjouissant des excellents résultats de cette 5e cohorte, notamment des performances des jeunes filles, elle a encouragé les lauréats à poursuivre leurs ambitions dans des secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle, les sciences, la médecine, l'ingénierie et l'architecture, afin de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire.