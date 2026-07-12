Congo-Brazzaville: Disparition - Les adieux du PCT à Jean Oba Bouya

Le Parti congolais du travail (PCT) a rendu, le 11 juillet à Brazzaville, un dernier hommage à son membre du Comité d'honneur, Jean Oba Bouya, décédé le 23 juin au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, à l'âge de 82 ans. La cérémonie s'est déroulée au siège fédéral à Mpila, en présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Le président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso, a déposé une gerbe de fleurs au pied du cercueil contenant le corps sans vie de son ancien conseiller politique avant de s'incliner devant la mémoire de Jean Oba Bouya qui sera inhumé le 12 juillet à Koyo, dans le district d'Oyo, département de la Cuvette. Né en 1944 à Miaba, district de Fort-Rousset (actuel Owando), Jean Oba Bouya a fait ses études primaires respectivement à l'Ecole catholique de la mission de Sainte-Radegonde (Tsambitso) et à l'Ecole officielle de Fort-Rousset (Owando).

Après son admission au concours d'entrée en 6e en 1957, il a intégré le collège Victor-Augagneur de Pointe-Noire où il obtient le brevet d'études du premier cycle en 1961 et le baccalauréat série mathématiques élémentaires en 1964. Jean Oba Bouya poursuivit ses études au Centre d'études supérieures de Brazzaville, dans la filière Mathématiques, Physique et Chimie, en 1964-1965, sanctionnées par l'obtention du certificat d'études supérieures y correspondant.

Bénéficiaire d'une bourse d'études, Jean Oba Bouya se rendit en France, il étudia successivement à l'Université de Grenoble de 1965 1966, à l'Université de Toulouse, faculté des sciences de 1966 à 1971. Un parcours sanctionné par le certificat d'études supérieures d'électricité en 1970, à la faculté des sciences de l'Université de Toulouse. Le tout couronné par une maîtrise en Physique, section électronique, électrotechnique, automatique à l'université Paul-Sabatier de Toulouse.

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De retour au pays, il est recruté dans la Fonction publique en qualité de professeur certifié de lycées, option mathématiques et physique. C'est ainsi que Jean Oba Bouya a enseigné au lycée Chaminade avant d'être recruté en 1976 à l'université de Brazzaville, devenue plus tard université Marien- Ngouabi en qualité d'assistant de physique. Il donnait, à ce titre, des cours d'électricité à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation, actuelle Ecole normale supérieure.

Au plan politique, Jean Oba Bouya a adhéré au PCT en juillet 1979, dans le sciage du triomphe du mouvement du 5 février où il y a évolué en qualité de chef de division « Etude, Enquête et Recherches », au département de la coordination des activités des organisations de masses et sociales, puis au département de l'Organisation du bureau politique comme chef de division « Vie du parti ». Il y intègre le comité central en juillet 1989, à l'issue du IVe congrès ordinaire. Il fut nommé conseiller du président du comité central du PCT en 1990 ; puis conseiller spécial de 1991 à 1992. En 2000, le président Denis Sassou N'Guesso lui avait renouvelé sa confiance en le nommant conseiller politique puis conseiller spécial du chef de l'Etat. Un poste que Jean Oba Bouya occupa jusqu'en septembre 2016. Le président du comité des membres d'honneur du PCT, Lamyr Nguélé, a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire d'un homme politique engagé et combatif.

« Le camarade Jean Oba Bouya était un homme très dévoué, aussi bien dans sa vie professionnelle et politique que dans sa vie familiale. Il était habité par des valeurs de droiture et de rectitude. Sa disparition est une grande perte pour sa famille biologique et pour le PCT, qui voit s'en aller un camarade aux convictions profondes. C'était un militant convaincu et fidèle du parti qu'il a servi avec abnégation et loyauté », a retracé Lamyr Nguélé dans son éloge funèbre.