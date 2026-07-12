Congo-Brazzaville: Gouvernement - Le ministre du Contrôle d'État exige rigueur et ponctualité dans ses directions

Le ministre du Contrôle d'État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Noël Léonard Essongo, a effectué le 9 juillet une visite de travail auprès des trois directions générales placées sous sa tutelle, avant de la prolonger dans les directions départementales de Brazzaville. L'objectif de cette démarche a été d'évaluer les conditions de travail du personnel et de recueillir les difficultés rencontrées sur le terrain, avant de fixer un cap fait de discipline et d'exemplarité.

Le ministre s'est rendu successivement à la Direction générale du contrôle d'État, à la Direction générale de la qualité du service public et à la Direction générale de la lutte contre les antivaleurs, avant d'étendre sa tournée aux directions départementales de la capitale. Cette démarche a répondu, selon ses propres mots, à des échos persistants faisant état de conditions de travail difficiles au sein de ces structures. « Il nous revenait de temps en temps des bruits selon lesquels les conditions de travail étaient difficiles. Et nous avons voulu nous en rendre compte, toucher du doigt ce qu'il en est réellement », a expliqué Noël Léonard Essongo.

Au terme de ses échanges avec les agents, le ministre a délivré un message empreint d'encouragement, tout en reconnaissant la modestie des moyens mis à disposition par l'État. Il a appelé le personnel à ne pas céder au découragement et à tirer le meilleur parti des ressources existantes. « Ce sont nos conditions de travail, nos conditions que l'État nous donne. Ils ont fait le maximum pour nous donner le minimum. Donc nous nous battrons avec ces conditions-là pour rendre mieux », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité d'une mobilisation collective pour éviter que son département ne soit relégué au second plan de l'action publique.

Discipline horaire et lutte contre les dérives

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La visite a également été l'occasion pour le ministre de rappeler des règles strictes en matière de ponctualité. Il a exigé que la prise de service s'effectue à sept heures précises dans l'ensemble des directions, dénonçant au passage la pratique des horaires flexibles qui conduit certains agents à arriver tardivement et à quitter leur poste avant l'heure réglementaire. Noël Léonard Essongo a rappelé que le Congo dispose d'un arsenal juridique dense, mais que l'application de ces textes demeure souvent problématique. Il a insisté sur le fait que son département, classé parmi les trois premiers au niveau national, se devait de préserver ce rang par une rigueur de tous les instants.

Au-delà de la discipline horaire, Noël Léonard Essongo a également insisté sur la digitalisation des services comme levier de modernisation de son département, appelant ses équipes à s'approprier cette transformation pour gagner en efficacité et en transparence.

La directrice générale de la Qualité du service public, Ikiya Laurente Okouya, a salué cette démarche du ministre qu'elle a qualifiée de véritable encouragement pour les équipes placées sous sa responsabilité. Elle a indiqué avoir retenu de cette rencontre l'accent mis sur la digitalisation des services, la rigueur dans l'exécution des missions et le respect du code de conduite de l'agent public. « Nous sommes attendus au résultat et nous avons intérêt à nous mettre au travail et à être plus performants que les années antérieures », a-t-elle déclaré, rappelant que les missions confiées à sa direction émanent directement du président de la République.

Cette visite s'inscrit dans la continuité de l'action engagée par le ministre depuis sa prise de fonction, marquée par une insistance constante sur l'obligation de résultats qui incombe à son département, chargé du contrôle de la légalité des actes de l'administration publique, de l'évaluation de la performance des services de l'État et de la coordination des programmes de lutte contre la corruption et les détournements.