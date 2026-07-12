Sénégal: Les inspecteurs du Trésor appellent à renforcer les moyens de l'administration des finances publiques

Dakar — L'Amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal (AITS), par la voix de son président, Mamadou Diop, a plaidé, samedi à Dakar, pour un renforcement des prérogatives et des moyens de l'administration du Trésor public, afin de lui permettre d'accompagner efficacement les réformes des finances publiques, la décentralisation et la modernisation de l'action publique.

"Renforcer les prérogatives et les moyens d'une administration aussi vitale dans le pilotage de nos finances publiques revient tout simplement pour l'État à s'assurer lui-même un maillage financier complet à l'échelle de l'ensemble de ces échelons de gouvernance et de mise en oeuvre de ses politiques publiques", a soutenu M. Diop.

Il intervenait à l'occasion de la journée de réflexion de l'AITS consacrée au thème "Le Trésor public, pilier des finances publiques : trajectoire d'une administration polyvalente au service de l'État et des autres collectivités publiques".

Des inspecteurs du Trésor venus de l'ensemble du territoire national, ainsi que des représentants de l'Assemblée nationale, de la société civile, des collectivités territoriales et des partenaires institutionnels ont pris part à cette rencontre afin de réfléchir à l'évolution des missions du Trésor public.

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La rencontre s'inscrit dans une vocation de l'organisation à alimenter le débat sur les politiques publiques et à formuler des propositions à l'attention des autorités, d'après Mamadou Diop.

"L'Amicale des inspecteurs du Trésor est une force de propositions. Notre mission est d'animer le débat sur les politiques publiques et d'apporter des orientations aux autorités sur les questions relevant de l'administration du Trésor et, plus largement, du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget", a-t-il déclaré.

Le président de l'AITS a souligné que "les profondes mutations institutionnelles enregistrées au cours des trois dernières décennies, notamment avec l'approfondissement de la décentralisation et le développement du secteur parapublic, rendent nécessaire une réflexion sur le positionnement futur de cette administration".

Présent auprès de l'État central, des collectivités territoriales et du secteur parapublic, le Trésor public assure, selon lui, une mission de continuité financière "essentielle au fonctionnement des institutions publiques".

"Cette administration dispose aujourd'hui d'une quinzaine de directions comptables et administratives. Elle est implantée dans près de quarante départements du pays et assure également ses missions à travers 58 représentations diplomatiques et consulaires du Sénégal", a rappelé le président de l'Amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal.

Mamadou Diop a également mis en avant les performances de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, présentée comme "la seule administration publique sénégalaise à détenir neuf certifications qualité conformes à la norme ISO".

Interrogé sur les défis liés aux réformes en cours, le président de l'AITS a insisté sur la nécessité d'accompagner la décentralisation et de renforcer la viabilité financière des collectivités territoriales.

"Les réformes institutionnelles et fiscales engagées par l'État doivent être accompagnées par l'expertise des spécialistes des finances publiques afin de bâtir les meilleures architectures institutionnelles et des mécanismes financiers capables de garantir la continuité des missions de l'État", a estimé M. Diop.

Cette continuité des missions de l'Etat, a-t-il poursuivi, doit être assurée aussi bien au niveau central qu'au sein des collectivités territoriales, "où s'expriment les besoins les plus immédiats des populations".

Les recommandations issues de cette journée de réflexion auront pour vocation "d'éclairer les autorités dans la conduite des réformes en cours et à conforter durablement la place du Trésor public dans l'architecture des finances publiques sénégalaises".