Sénégal: Touba -L'UCAK et l'UASZ veulent renforcer leur coopération académique et scientifique

11 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — L'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba et l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), ambitionnent de renforcer leur coopération, à travers la mobilité des étudiants et des enseignants, ainsi que le développement de projets de recherche communs, ont indiqué samedi, les responsables respectifs des deux institutions.

Une délégation de l'UASZ, conduite par son recteur, le professeur Alassane Diédhiou, a effectué une visite de quarante-huit heures à Touba. Au cours de son séjour, elle a été reçue par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, avant de tenir une séance de travail avec les autorités de l'UCAK.

"Nous entretenons une coopération avec l'UASZ sur la base d'une convention signée il y a plusieurs années. L'Université Assane Seck de Ziguinchor fait partie des premiers établissements à avoir conclu un accord avec l'UCAK, et cette convention est aujourd'hui pleinement mise en oeuvre", a déclaré le recteur de l'UCAK, le professeur Lamine Gueye.

Selon lui, l'UASZ accompagne l'UCAK dans le développement de ses plateformes numériques, notamment pour la gestion du parcours des étudiants, depuis les inscriptions jusqu'à la délivrance des attestations.

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Il a également souligné que des enseignants-chercheurs de l'UASZ apportent régulièrement leur appui aux activités pédagogiques et scientifiques de l'UCAK, en particulier au sein de l'Unité de formation et de recherche (UFR) des sciences agronomiques.

Le professeur Gueye a indiqué que cette visite a permis de faire le bilan de la coopération entre les deux institutions universitaires et de définir de nouvelles perspectives, notamment en matière de mobilité des étudiants et des enseignants.

"Nous allons engager des étudiants en master de nos deux universités dans des projets de recherche communs", a annoncé le recteur de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim.

Le développement urbain de Touba, l'économie mouride, l'aménagement du territoire, l'environnement et l'assainissement figurent parmi les principaux axes de recherche que l'UCAK entend développer afin d'éclairer la prise de décision des autorités, a ajouté le professeur Lamine Gueye.

Le recteur de l'UASZ, le professeur Alassane Diédhiou, a, pour sa part, mis en avant les complémentarités entre les deux institutions.

"La Casamance, en général, et la région de Diourbel ont un point commun : l'agriculture. L'UASZ dispose d'une filière agroforesterie et l'UCAK d'une filière dédiée à l'agriculture. Ces deux formations offrent des opportunités de partage d'expériences et de collaboration scientifique", a-t-il expliqué.

Le professeur Diédhiou a rappelé que les deux universités collaborent depuis plus de trois ans. Il a estimé que ce partenariat pourrait également s'étendre à la valorisation du tourisme religieux à Touba, qui accueille chaque année des millions de pèlerins.

Le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor a enfin salué le modèle de développement de l'UCAK, fondé sur la "vision et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké", fondateur du mouridisme.

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