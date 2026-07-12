Sénégal: Le gouvernement réaffirme le rôle du Trésor public dans la réforme des finances publiques

Dakar — Le ministre délégué chargé du Budget et le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), ont affirmé samedi à Dakar, que les réformes de l'administration financière visent à consolider les missions du Trésor public, qui demeure la caisse de l'État et l'acteur central de la gestion de la trésorerie.

Ils intervenaient à l'ouverture d'une journée de réflexion organisée par l'Amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal (AITS) autour du thème : "Le trésor public, pilier des Finances : trajectoire d'une administration polyvalente au service de l'Etat et des autres collectivités publiques".

"Les réformes en cours au sein de l'administration financière s'inscrivent dans une démarche de modernisation et de renforcement de l'efficacité de notre administration. Elles sont conduites avec le souci constant de préserver les équilibres qui fondent la crédibilité de notre système de gestion des finances publiques", a déclaré Bassirou Sarr ministre auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.

Ces transformations ne remettent nullement en cause les missions fondamentales du Trésor public, a assuré M. Sarr.

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"Il n'est pas envisagé de remettre en cause les missions essentielles du Trésor public. Au contraire, elles doivent permettre de conforter son rôle, de mieux valoriser les compétences au sein de la DGCPT et de l'adapter aux exigences nouvelles de la gestion publique", a-t-il insisté.

"Le Trésor est donc appelé à poursuivre pleinement sa mission de caisse unique de l'État et demeurer l'acteur central de la gestion de la trésorerie", a affirmé Bassirou Sarr.

Selon lui, ces transformations interviennent dans un contexte marqué par des tensions sur les finances publiques, le resserrement des conditions de financement et des besoins croissants de mobilisation des ressources, imposant un véritable sursaut collectif de l'ensemble des administrations financières.

Le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye a, pour sa part, expliqué que la nouvelle organisation de son administration permettra un recentrage sur les métiers fondamentaux, notamment la gestion de la trésorerie.

La réforme prévoit huit directions comptables, six directions administratives, treize trésoreries-payeurs régionales, trois divisions rattachées au directeur général, ainsi qu'un réseau de 58 postes comptables à l'étranger, a détaillé M. Gaye.

"À travers cette nouvelle organisation, la DGCPT conforte une présence optimale sur l'ensemble du territoire national au service de nos concitoyens, mais également auprès de nos compatriotes établis hors du Sénégal", a-t-il fait valoir, soulignant que "le challenge est de travailler à assurer une gestion plus efficace de la trésorerie".

"Cette réforme conduit à l'unicité de la gestion de la dette à travers la Direction générale de financement", a estimé Amadou Tidiane Gaye, soutenant que cela permettra d'améliorer la gestion de la dette, tandis que le Trésor renforcera son rôle dans la gestion des flux financiers.

D'après lui, "la réforme comptable est une réforme systémique dont l'enjeu est de permettre au Trésor d'être un producteur de données financières et comptables fiables et de développer un partenariat fructueux avec la Cour des Comptes".

Le directeur général a également insisté sur "la nécessité de moderniser le système d'information de l'administration financière afin d'accélérer la digitalisation des procédures et de faire du Trésor le premier producteur de données financières et comptables fiables".

"Cette réforme ne peut réussir sans la réforme radicale du système d'information complété par la digitalisation de nos procédures", a-t-il martelé.

Cependant il a tenu à préciser que la modernisation ne saurait se concevoir en dehors des principes cardinaux qui fondent la légitimité de leur action et que les mutations sont le prolongement des principes du service public.

"Cette dynamique d'innovation se traduit notamment par le développement d'instruments modernes de paiement, l'automatisation de plusieurs processus et la recherche d'une plus grande efficacité dans le service rendu aux usagers", a-t-il dit.

Les deux responsables ont réaffirmé "l'attachement du gouvernement aux principes de séparation entre ordonnateurs et comptables, de centralisation comptable et d'unicité de la chaîne de recouvrement, tout en appelant à renforcer les synergies entre le Trésor, la Direction générale des Impôts et des Domaines et la Direction générale des Douanes".

Ils ont estimé que les recommandations issues de cette journée de réflexion devront contribuer à améliorer la gestion des finances publiques et à consolider le positionnement du Trésor dans l'architecture financière de l'État.