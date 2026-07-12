Afrique: Éliminatoires du Mondial U17 - Le Sénégal éliminé par le Ghana aux tirs au but

Dakar — Le Sénégal a manqué sa qualification à la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans après s'être incliné face au Ghana aux tirs au but (6-7), samedi à Accra, lors du match retour du troisième tour des éliminatoires.

Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1) au terme du temps réglementaire, comme lors du match aller disputé à Dakar samedi dernier, avant que le Ghana ne s'impose aux tirs au but (6-7).

Contrairement au match aller, où les joueuses de Christian Basse avaient égalisé dans les dernières minutes de la rencontre, les Lioncelles ont cette fois ouvert le score très tôt, dès la 10e minute, grâce à Mame Diarra Diallo. Le Ghana est toutefois parvenu à égaliser avant de décrocher sa qualification à l'issue de la séance des tirs au but.

Les Lioncelles échouent ainsi de peu à décrocher une qualification historique pour la Coupe du monde féminine U17, qui se déroulera du 17 octobre au 7 novembre 2026 au Maroc.

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Les éliminatoires de la zone Afrique se sont disputés en trois tours à élimination directe, sous la forme de matchs aller-retour.

Au total, 31 sélections africaines ont pris part à cette campagne qualificative. À l'issue des éliminatoires, seules quatre équipes rejoindront le Maroc, déjà qualifié en tant que pays hôte, pour la phase finale de la Coupe du monde féminine U17.