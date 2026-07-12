Maroc: La Méditerranée brûle, suffoque et encaisse

Entre réchauffement accéléré, pénurie d'eau, pollution plastique et rejets toxiques, la Méditerranée est devenue le miroir cruel d'un monde qui dérègle le climat d'une main et transforme la mer en décharge de l'autre.

La Méditerranée a longtemps été racontée comme une mer de lumière, de civilisations et de passages : celle des navigateurs, des marchands, des conquêtes, des exils, des mythes et des échanges. Elle demeure tout cela -- mais elle est devenue, dans le même mouvement, l'un des laboratoires les plus visibles du désordre climatique et de l'irresponsabilité humaine.

Elle a survécu aux Phéniciens, aux Romains, aux Byzantins, aux Arabes, aux Ottomans et aux guerres du XXe siècle. Jamais, pourtant, elle n'avait subi une pression aussi constante que celle qu'exercent aujourd'hui ses propres riverains. D'un côté, le climat la réchauffe plus vite que presque partout ailleurs sur la planète. De l'autre, les 500 millions d'habitants de ses rives continuent de lui confier leurs eaux usées, leurs plastiques et une large part de leurs pollutions industrielles -- comme si cette mer semi-fermée était devenue la plus vaste décharge à ciel ouvert d'un monde développé qui, entre deux continents, ne cesse pourtant de proclamer son amour de l'environnement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette mer ne se contente plus de se réchauffer : elle suffoque. Elle reçoit les excès du ciel -- canicules, sécheresses, incendies, montée des eaux -- et les rebuts de la terre : plastiques, hydrocarbures, pesticides, métaux lourds, eaux usées mal traitées, rejets industriels... L'homme lui demande d'absorber à la fois ses fumées, ses ordures et ses contradictions.

Le constat scientifique est désormais bien établi : le bassin méditerranéen se réchauffe environ 20% plus vite que la moyenne mondiale, ce qui en fait l'un des principaux points chauds du changement climatique. Cette anomalie thermique se double d'une pression humaine sans équivalent ailleurs: villes, ports, industries, tourisme de masse, agriculture intensive et systèmes de gestion des déchets très inégaux selon les rives, se concentrent sur un espace marin presque fermé -- et donc particulièrement vulnérable à l'accumulation.

Une mer chaude dans une région qui s'assèche

Le changement climatique méditerranéen n'est plus une hypothèse de colloque. Il est déjà là : dans les barrages qui peinent à se remplir, les nappes phréatiques surexploitées, les récoltes fragilisées, les incendies plus violents, les villes qui étouffent sous des chaleurs toujours plus longues.

Le phénomène inquiète particulièrement parce qu'il combine deux dynamiques qui se renforcent l'une l'autre : la hausse des températures et la baisse des précipitations. Selon les projections régionales, un réchauffement mondial de 2°C pourrait réduire les précipitations méditerranéennes de 10 à 15%, avec des effets plus sévères encore sur le sud de l'Europe et le Maghreb. L'eau devient ainsi le nerf de la guerre climatique -- non pas demain, mais aujourd'hui : le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la Turquie en mesurent déjà le coût. La sécheresse n'y est plus un accident de parcours, mais une donnée structurelle. Le climat méditerranéen, jadis célébré pour sa douceur, devient plus brutal, plus imprévisible, plus coûteux; le soleil, argument touristique d'hier, se mue par endroits en adversaire agricole, sanitaire et social.

L'eau, première victime du nouveau climat

L'eau est appelée à devenir la grande affaire politique du siècle méditerranéen -- mais elle ne pèse pas de la même manière sur les deux rives. Au Nord, des moyens financiers, technologiques et institutionnels plus importants permettent d'amortir le choc : stations d'épuration performantes, réseaux modernisés, politiques européennes, assurances agricoles, recherche climatique, investissements massifs. Cela ne protège pas de la crise, mais donne davantage d'outils pour la contenir.

Au Sud et à l'Est, le défi est plus rude. Les pays du Maghreb et du Moyen-Orient affrontent simultanément le stress hydrique, la croissance urbaine, la pression agricole, les besoins sociaux, le chômage, la facture énergétique et des budgets contraints -- alors même qu'ils ont historiquement beaucoup moins contribué aux émissions mondiales que les puissances industrialisées. C'est l'un des grands paradoxes méditerranéens : la rive nord discourt sur la transition verte pendant que la rive sud se bat d'abord pour sécuriser l'eau potable et préserver ses terres agricoles, de peur que la sécheresse ne devienne une fabrique de tensions sociales. L'Europe cherche à devenir plus propre ; le Sud cherche parfois, plus simplement, à ne pas manquer d'eau.

La grande poubelle entre les deux rives

Le climat n'est qu'une partie du drame. L'autre partie, plus honteuse encore, tient à ce que l'homme rejette volontairement dans cette mer -- devenue l'une des plus grandes poubelles liquides de la planète non par malédiction géographique, mais parce qu'elle est entourée de sociétés qui consomment beaucoup, jettent énormément et traitent leurs déchets de façon très inégale.

Le plastique en est le symbole le plus visible. Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, environ 730 tonnes de déchets plastiques finissent chaque jour en Méditerranée. Les plastiques représentent entre 95 et 100% des déchets flottants et plus de la moitié de ceux retrouvés sur les fonds marins; les objets à usage unique constituent, à eux seuls, plus de 60% des déchets recensés sur les plages.

La bouteille abandonnée, le sac emporté par le vent, le filet de pêche perdu, l'emballage jeté dans un oued, le mégot écrasé près d'un port : tout converge vers la même destination. La mer reçoit, patiente, avale, broie -- puis restitue parfois ce qu'on lui a confié, sous forme de microplastiques retrouvés dans les poissons, le sel, l'eau, les organismes marins et, de plus en plus, dans le corps humain.

Gros pollueurs au Nord, gros rejets au Sud

Il faut ici se garder des facilités morales : la pollution méditerranéenne n'est l'oeuvre d'aucun camp exclusif, mais les responsabilités ne se répartissent pas de façon identique.

Au Nord, les grands pays industrialisés -- France, Italie, Espagne, Grèce, Turquie -- portent une responsabilité lourde, liée à leur niveau de consommation, leur production industrielle, leur tourisme de masse, leurs ports, leur transport maritime et leur usage massif de plastique. Certains disposent de meilleures infrastructures de traitement, mais leur empreinte reste considérable.

Au Sud et à l'Est, l'Egypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Liban ou la Libye affrontent une autre équation : moins de moyens, des systèmes de collecte parfois défaillants, une urbanisation rapide, des décharges mal contrôlées, des eaux usées insuffisamment traitées, une forte pression démographique sur les littoraux. Là, la pollution n'est pas seulement affaire de consommation ; elle devient aussi une question de gouvernance, d'équipement et de capacité publique.

Les études sur les flux plastiques méditerranéens pointent régulièrement la contribution majeure de la Turquie, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Egypte et de la France -- preuve que la responsabilité traverse les deux rives et résiste à toute opposition simpliste entre un Nord vertueux et un Sud négligent.

Le poison invisible des rejets chimiques

Le plastique frappe l'oeil ; il n'est pas seul. La Méditerranée reçoit aussi des pollutions moins visibles, parfois plus insidieuses : résidus industriels, hydrocarbures, pesticides, engrais, métaux lourds, résidus pharmaceutiques, solvants, substances chimiques persistantes. Ces pollutions ne flottent pas toujours en surface : elles s'accumulent dans les sédiments, pénètrent les chaînes alimentaires, contaminent les organismes marins et fragilisent des écosystèmes entiers. Les agences environnementales européennes alertent depuis des années sur l'impact cumulé des pesticides, des nutriments agricoles, des activités industrielles et de certains polluants persistants.

L'hypocrisie, ici, est commode : on peut nettoyer une plage avant l'arrivée des touristes, planter deux palmiers, repeindre une corniche, inaugurer une promenade maritime. Mais la mer ne se laisse pas maquiller. Elle garde la mémoire des égouts, des usines, des ports et des mauvaises habitudes collectives -- une mémoire chimique, patiente, qui ne s'efface pas au rythme des saisons touristiques.

Le Maroc dans cette équation méditerranéenne

Le Maroc se trouve au coeur de ce double défi. Il subit de plein fouet le stress hydrique, les sécheresses successives, la pression sur les barrages, la surexploitation des nappes et les besoins croissants de ses villes, de son agriculture et de son industrie. Il doit dans le même temps affronter la pollution de ses côtes, les déchets plastiques, les rejets urbains, les failles de l'assainissement et une pression touristique qui traite parfois le littoral comme une arrière-cour de vacances.

Le Royaume a engagé des réponses substantielles : dessalement de l'eau de mer, interconnexions hydrauliques, modernisation de l'irrigation, stations d'épuration, protection du littoral, programmes de gestion des déchets. Mais le vrai test n'est jamais dans l'annonce du projet ; il est dans son exécution, son entretien, son contrôle et sa généralisation. Le climat ne pardonne pas les communiqués de presse -- la mer non plus. Une station de dessalement produit de l'eau ; elle ne remplace jamais une culture de la sobriété. Une loi peut interdire certains plastiques ; elle ne change rien si le sac, la bouteille, le bidon, le pneu et les gravats continuent de finir dans les oueds, sur les plages ou dans les terrains vagues.

Une crise écologique, mais aussi morale

La Méditerranée oblige, en définitive, à regarder une vérité dérangeante : le problème n'est pas seulement climatique, il est civilisationnel. Nous avons bâti des sociétés capables de produire vite, de consommer beaucoup, de jeter sans compter -- puis de s'indigner de retrouver leurs propres déchets dans la mer. C'est là, sans doute, la forme la plus achevée de ce que les économistes appellent la tragédie des biens communs : chacun tire un bénéfice individuel immédiat à polluer un peu, quand le coût, lui, est collectif, différé et invisible -- jusqu'au jour où la mer, saturée, cesse d'absorber en silence.

Le réchauffement climatique est la grande fièvre ; la pollution plastique et chimique, l'empoisonnement lent. L'un dérègle les températures, l'autre détruit les milieux. Ensemble, ils placent la Méditerranée sous une pression permanente -- incendies sur les terres, sécheresse dans les campagnes, montée des eaux sur les côtes, déchets dans les profondeurs.

Le paradoxe est terrible : jamais les pays méditerranéens n'ont autant parlé d'écologie, de transition et de durabilité ; jamais, pourtant, cette mer n'a semblé aussi saturée par les conséquences de nos propres modes de vie. La Méditerranée n'est donc pas seulement victime du climat ; elle est victime d'un modèle qui exige d'elle l'impossible : absorber nos gaz, nos eaux usées, nos plastiques, nos poisons et notre mauvaise conscience.

Cette mer qui sépare et relie deux rives adresse, au fond, une leçon d'une simplicité brutale. Le climat change parce que l'homme a changé l'atmosphère. La mer s'asphyxie parce que l'homme y déverse ce qu'il ne veut plus voir. Et si la Méditerranée devient aujourd'hui une grande poubelle entre les continents, ce n'est pas par accident géographique, mais par abandon politique, par paresse collective, et par cette vieille manie humaine de croire que ce que l'on jette finit toujours par disparaître.