Cote d'Ivoire: Bouaké - un fromager s'effondre et fait 03 morts, 03 blessés graves à Nimbo

La ville de Bouaké s'est réveillée dans la consternation ce samedi 11 juillet 2026. Un imposant fromager s'est brutalement effondré sur des passants dans le quartier Nimbo Fromager, causant la mort de trois personnes et faisant trois blessés graves, selon un bilan communiqué par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM).

L'alerte a été donnée à 4 h 05, mobilisant immédiatement les équipes de la 3e Compagnie du GSPM basée à Bouaké. À leur arrivée sur les lieux, les secours ont découvert un arbre de grande taille déraciné, sous lequel plusieurs personnes avaient été ensevelies.

Le bilan établi par les secours fait état de six victimes au total. Trois personnes ont été retrouvées sans vie. Les trois autres, grièvement blessées, ont été prises en charge en urgence. Deux victimes ont été évacuées par le Véhicule de secours d'urgence (VSU 31) vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bouaké, tandis que la troisième a été transportée par une ambulance de réanimation (AR 31) au Centre hospitalier régional (CHR) de Bouaké pour y recevoir des soins.

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Face à l'ampleur du drame, d'importants moyens opérationnels ont été déployés. Le dispositif du GSPM comprenait notamment un Fourgon pompe-tonne (FPT 31), une Ambulance de réanimation grande capacité (ARGC 31), un Véhicule de secours d'urgence (VSU 31), une Ambulance de réanimation (AR 31), un Véhicule de secours routier (VSR 31) ainsi qu'un Véhicule de liaison (VLI 31).

Plusieurs autorités administratives et sécuritaires se sont également rendues sur les lieux afin de coordonner les opérations et de constater les faits. Parmi elles figuraient l'officier adjoint de la 3e Compagnie du GSPM, une équipe du bataillon du génie de Bouaké, le préfet de région, le préfet de police, des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, le directeur régional des Eaux et Forêts, le 7e adjoint au maire ainsi que les services des pompes funèbres.

À la suite de cette tragédie, le GSPM a lancé un appel à la vigilance à l'endroit des populations. Les soldats du feu rappellent qu'en cette période de saison des pluies, les sols fortement gorgés d'eau, associés aux vents violents, fragilisent considérablement les grands arbres, augmentant les risques de chute.

Les populations sont ainsi invitées à éviter de s'abriter ou de stationner sous les grands arbres pendant ou après de fortes pluies. Elles sont également encouragées à signaler sans délai aux autorités compétentes tout arbre présentant des signes de fragilité ou susceptible de s'effondrer, afin de prévenir de nouveaux drames.