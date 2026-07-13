Ethiopie: Les diplomates saluent l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie, qu'ils considèrent comme un modèle mondial en matière d'action pour le climat

Addis Ababa — Les ambassadeurs et les représentants diplomatiques de divers pays ont salué l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie, la qualifiant de modèle exemplaire pour lutter contre le changement climatique et promouvoir le développement durable.

Ils ont également décrit cette initiative comme une contribution majeure aux solutions mondiales en matière de climat.

Alors que le changement climatique continue de représenter l'un des défis les plus urgents auxquels le monde est confronté, l'Éthiopie s'est lancée dans un ambitieux effort de restauration environnementale à travers l'initiative « Green Legacy », lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed en 2019.

Entrant désormais dans sa huitième année, cette initiative a donné des résultats notables grâce à des campagnes nationales de plantation d'arbres visant à restaurer les paysages dégradés, à étendre le couvert forestier, à améliorer la durabilité environnementale et à renforcer la résilience face au changement climatique.

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Les parties prenantes ont souligné que l'impact de cette initiative s'étend au-delà de la protection de l'environnement, a-t-on appris.

Des rapports montrent que l'initiative « Green Legacy » contribue à la productivité agricole, à la restauration des écosystèmes et à la création de communautés plus saines et plus durables.

Après avoir planté plus de 48 milliards de jeunes arbres ces dernières années, l'Éthiopie a lancé cette année sa campagne sous le thème « Plantons notre espoir », avec pour objectif de planter 8 milliards de jeunes arbres supplémentaires au cours de la saison des pluies 2026.

S'adressant à l'ENA, des diplomates ont salué l'engagement de l'Éthiopie en faveur du développement vert, qualifiant l'initiative « Green Legacy » d'exemple inspirant pour les pays à la recherche de solutions concrètes à la crise climatique mondiale.

L'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Avraham Neguise, a déclaré que l'Initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie et ses efforts de plantation d'arbres à grande échelle revêtaient une importance capitale, d'autant plus que le changement climatique touche tous les pays du globe.

Il a souligné que l'Éthiopie faisait preuve de leadership en menant l'action climatique depuis l'Afrique, insistant sur le fait que les défis environnementaux nécessitaient des réponses collectives à l'échelle mondiale.

« Le changement climatique est un phénomène mondial qui touche l'ensemble de la planète, et l'Éthiopie joue un rôle de premier plan, notamment sur le continent africain », a-t-il déclaré.

De même, le représentant du Pakistan pour le commerce et l'investissement en Éthiopie, Basit Saleem Shah, a souligné la contribution de cette initiative à la création d'un environnement plus propre.

Il a en outre révélé que les travaux menés dans le cadre de l'« Héritage vert » mettaient en valeur la beauté naturelle de l'Éthiopie et renforçaient ses perspectives de développement.

M. Shah a ajouté que cette initiative avait renforcé les efforts de l'Éthiopie visant à promouvoir un environnement sans pollution, à améliorer les espaces verts urbains et à créer une destination plus attrayante pour les visiteurs, les investisseurs et les entreprises.

« Le programme "Green Legacy" a conféré un charme particulier à l'Éthiopie en développant un environnement vert et en favorisant une atmosphère sans pollution », a-t-il déclaré, saluant les efforts du peuple et du gouvernement éthiopiens qui ont permis de réaliser des progrès remarquables en peu de temps.

L'ambassadrice du Sri Lanka en Éthiopie, Nirmala Paranavitana, a qualifié l'approche de développement vert de l'Éthiopie d'initiative visionnaire, soulignant son rôle dans le soutien à la croissance économique tout en garantissant la durabilité environnementale.

Elle a indiqué que le Sri Lanka explorait les possibilités de collaboration avec l'Éthiopie en matière de développement vert, reconnaissant que les initiatives environnementales peuvent aller de pair avec le commerce et l'expansion économique.

« L'initiative "Green Legacy" va de pair avec l'expansion commerciale et économique d'un pays. Il est très important que l'Éthiopie ait adopté cette initiative, et le Sri Lanka serait disposé à s'associer à cet effort », a-t-elle déclaré.

L'ambassadrice a en outre souligné que l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie contribue aux stratégies climatiques mondiales et soutient les efforts internationaux visant à atteindre les objectifs en matière d'action climatique.

Lancée pour lutter contre le changement climatique, restaurer les écosystèmes et renforcer le développement durable, l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie est devenue l'un des plus grands programmes nationaux de plantation d'arbres et de restauration environnementale au monde, suscitant une reconnaissance internationale croissante pour son ampleur et son ambition.