Ethiopie: Les délégués du Forum international sur la sécurité rejoignent l'initiative « Green Legacy » en Éthiopie

Addis Ababa — Les délégués participant au Forum parlementaire international sur le renseignement et la sécurité se sont associés à l'initiative phare éthiopienne « Green Legacy » en plantant des jeunes arbres dans l'enceinte de la Chambre des représentants du peuple.

Leur participation a été considérée comme une manifestation symbolique de leur engagement commun en faveur de la durabilité environnementale et de la lutte contre le changement climatique.

Cette cérémonie de plantation d'arbres a réuni des membres de la délégation internationale, dont Robert Pittenger, fondateur et président du Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité, aux côtés du président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesse Chafo, et du vice-président, Lomi Bedo.

En participant à cette initiative, les délégués ont laissé une empreinte écologique durable tout en exprimant leur solidarité avec la campagne nationale menée par l'Éthiopie pour restaurer les paysages dégradés et lutter contre le changement climatique.

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Ce forum de deux jours, organisé par la Chambre des représentants du peuple éthiopienne à Addis-Abeba, a réuni des législateurs, des chefs des services de renseignement, des experts en cybersécurité, des décideurs politiques et des représentants d'organisations internationales du monde entier afin de débattre des défis en constante évolution en matière de sécurité mondiale.

Ce rassemblement a également réuni des responsables d'institutions de renseignement et de sécurité, des spécialistes de haut niveau en cybersécurité, ainsi que des représentants d'institutions financières internationales et d'entreprises technologiques, dans le but de renforcer la coopération parlementaire et de promouvoir des réponses collectives aux menaces émergentes en matière de sécurité.

L'Éthiopie a été choisie pour accueillir ce forum de haut niveau en reconnaissance de son influence diplomatique croissante au sein de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique, ainsi que de son rôle de plus en plus prépondérant dans les domaines de la transformation numérique, de la cybersécurité et de la gouvernance technologique.

Ce pays d'Afrique de l'Est est le deuxième pays africain, après le Kenya, à accueillir cet événement international.

Selon la Chambre des représentants du peuple, le programme ne s'est pas limité à des discussions sur la sécurité et les politiques publiques, mais a offert aux participants une occasion unique de découvrir concrètement l'approche pratique de l'Éthiopie en matière d'action pour le climat à travers l'initiative « Green Legacy ».

Lancée en 2019, l'initiative « Green Legacy » est devenue l'un des plus grands programmes nationaux de reboisement et de restauration des écosystèmes au monde.

Depuis sa création, l'Éthiopie a planté plus de 48 milliards de jeunes arbres dans tout le pays.

Dans le cadre de la campagne « Green Legacy 2026 », le pays s'est fixé pour objectif de planter plus de 8 milliards de jeunes plants au cours de la saison des pluies actuelle, renforçant ainsi son engagement en faveur de la restauration de l'environnement, de la conservation de la biodiversité et de la résilience climatique, tout en contribuant aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.