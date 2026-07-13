Ethiopie: L'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie constitue un exemple mondial en matière d'action climatique inclusive - Un scientifique

Addis Ababa — L'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie s'est imposée comme l'un des programmes mondiaux les plus inclusifs en matière de résilience climatique, réunissant les pouvoirs publics, les chercheurs, les entreprises et les communautés locales pour faire progresser le développement vert et durable, a déclaré un éminent climatologue.

Interrogé par l'ENA, le Dr John Recha, chercheur spécialisé dans l'agriculture intelligente face au climat et les politiques climatiques à l'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI), a indiqué que l'approche globale et multisectorielle de cette initiative était devenue l'un des principaux moteurs de son succès.

« Le programme éthiopien de résilience climatique et de développement vert est unique en son genre, car il rassemble des acteurs issus des secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'économie, de la recherche et du secteur privé afin d'investir dans des projets verts qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre tout en générant des bénéfices sociaux et économiques à long terme », a déclaré M. Recha.

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Il a expliqué que cette initiative crée une plateforme collaborative au sein de laquelle divers acteurs identifient, conçoivent et mettent en oeuvre conjointement des projets visant à renforcer la résilience climatique et à restaurer les écosystèmes dégradés.

Selon M. Recha, le fait de réunir des experts, des décideurs politiques, des investisseurs et des entreprises au sein d'un cadre commun permet aux pays de mobiliser des financements, d'encourager l'innovation et de mettre en oeuvre des solutions climatiques présentant des avantages environnementaux et économiques durables.

Il a souligné qu'une action climatique efficace dépendait de la bonne coordination des institutions -- une approche que l'Éthiopie a adoptée pour aligner l'expertise scientifique, les politiques, la planification, le financement et la participation du secteur privé sur des objectifs nationaux de développement communs.

M. Recha a noté que plusieurs pays africains ont également mis en place des mécanismes institutionnels dédiés à la coordination de l'action climatique, citant comme exemples la Direction du changement climatique au Kenya et le Département du changement climatique au sein du ministère de l'Eau et de l'Environnement en Ouganda.

« Ces institutions rassemblent des experts techniques, des planificateurs et des acteurs du secteur privé afin de développer des initiatives climatiques qui attirent les investissements tout en faisant progresser les priorités nationales en matière de climat », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les cadres institutionnels coordonnés renforcent l'efficacité des interventions climatiques en intégrant les connaissances scientifiques, les mécanismes de financement et l'innovation du secteur privé.

Ainsi, selon le scientifique, ces cadres coordonnés accélèrent le développement vert tout en renforçant la résilience climatique.

Lancée en 2019, l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie est devenue l'un des plus grands programmes nationaux de reboisement et de restauration des écosystèmes au monde.

Cette initiative vise à restaurer les paysages dégradés, à lutter contre le changement climatique, à améliorer la biodiversité et à renforcer la sécurité alimentaire grâce à la plantation d'arbres à grande échelle et à la restauration des écosystèmes.

Depuis son lancement, l'Éthiopie a planté plus de 48 milliards de jeunes arbres dans tout le pays.

Le pays s'est également lancé dans une nouvelle campagne visant à planter 8 milliards de jeunes arbres supplémentaires pendant la saison des pluies 2026, renforçant ainsi l'un des efforts de restauration environnementale les plus ambitieux d'Afrique.

Cette initiative a déjà permis d'obtenir des résultats environnementaux mesurables. Le couvert forestier de l'Éthiopie est passé d'environ 17,2 % en 2019 à environ 23 % en 2023, ce qui souligne la contribution du programme à la restauration des paysages, à la séquestration du carbone et à la résilience climatique.

Alors que les pays intensifient leurs efforts pour faire face à la crise climatique mondiale, de nombreux observateurs estiment que l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie est de plus en plus considérée comme un modèle d'action climatique inclusive.

Selon eux, cette initiative constitue la preuve irréfutable que des partenariats coordonnés entre les gouvernements, les scientifiques, les entreprises et les communautés locales peuvent transformer des engagements climatiques ambitieux en résultats mesurables et à grande échelle.