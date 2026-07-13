Afrique de l'Est: L'Éthiopie s'apprête à lancer un dialogue national historique visant à dégager un consensus sur les grands enjeux nationaux

Addis Ababa — L'Éthiopie s'apprête à lancer son processus historique de réconciliation nationale alors que la Commission éthiopienne pour le dialogue national (ENDC) entame les séances d'orientation destinées aux participants en vue de la conférence principale, dont le coup d'envoi est prévu le 15 juillet 2026 à Addis-Abeba.

Cette séance d'orientation préalable au dialogue vise à familiariser les participants avec la méthodologie du dialogue, leurs responsabilités, les procédures de discussion et les principes directeurs qui guideront le processus.

Cette formation porte notamment sur l'inclusivité, la participation, l'égalité, la coopération, le respect mutuel et la recherche du consensus.

S'exprimant lors du programme d'orientation, le président de l'ENDC, le professeur Mesfin Araya, a décrit le dialogue à venir comme une étape importante dans le processus de construction de l'État-nation éthiopien, affirmant qu'il offrait aux Éthiopiens une occasion historique de se rassembler, de s'écouter les uns les autres et d'échanger sur des questions cruciales touchant la nation.

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Il a ajouté que cette plateforme permettrait aux citoyens de débattre de sujets liés à la paix, à la construction de la nation, aux droits de l'homme et au développement social.

Il a en outre précisé que la conférence servirait de cadre essentiel pour remédier aux malentendus et aux divergences apparus tout au long du processus politique et de construction de l'État, grâce à un engagement pacifique et à une résolution collective des problèmes.

Le professeur Mesfin a souligné que, tout comme l'unité a joué un rôle central dans l'affirmation de la souveraineté et de l'identité nationale de l'Éthiopie, la volonté de discuter ouvertement des griefs de longue date reflète un engagement collectif à surmonter les défis par le dialogue et le consensus.

La Commission a récemment dévoilé huit grands axes thématiques qui serviront de fondement structurel au forum de consultation nationale.

Les séances d'orientation visent à garantir que les participants comprennent le cadre, les objectifs et les procédures du dialogue, tout en favorisant une culture d'engagement constructif.

Pour de nombreux observateurs, le forum à venir marque le début d'un processus national de longue haleine visant à forger un consensus plus large, à renforcer la réconciliation et à promouvoir des solutions pacifiques aux défis politiques et sociaux de longue date auxquels l'Éthiopie est confrontée.