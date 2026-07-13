Mali: Lutte contre le terrorisme - Anéfis désormais sous contrôle des FAMa

L'Etat-Major général des Armées du Mali a annoncé, dans un communiqué le 11 juillet 2026, que les Forces armées maliennes (FAMA), en coordination avec leurs partenaires, ont repris le contrôle total de la localité d'Anéfis, tout en poursuivant des opérations de ratissage contre les groupes armés terroristes.

La localité d'Anéfis, située à environ 110 km au Sud-Ouest de Kidal, au Mali, est désormais sous le contrôle total des Forces armées malienne (FAMa). L'information a été donnée par l'Etat-major général des Armées du Mali, à travers un communiqué, samedi 11 juillet 2026. Cette localité qui est traversée par la route nationale 18 (RN18), constitue un axe stratégique reliant Gao à Kidal. Les opérations qui ont été menées les 10 et 11 juillet 2026, selon le communiqué, s'inscrivent dans la poursuite des actions de sécurisation de la zone et de neutralisation des groupes armés terroristes.

Au bilan de cette offensive, l'armée malienne a cité 1 frappe aérienne effectuée, 1 véhicule de combat détruit, 5 combattants terroristes neutralisés. Selon des sources médiatiques, un convoi militaire parti de Gao le 7 juillet est arrivé à Anéfis tard dans la soirée du 9 juillet, après avoir essuyé des attaques soutenues de la part de combattants du Front de libération de l'Azawad (FLA) et du JNIM, lié à Al-Qaïda.

A l'issue de cette victoire, l'Etat-Major général des Armées a réaffirmé la détermination des FAMa à poursuivre, avec discipline, rigueur et engagement, les opérations militaires contre les groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire malien. Bien que peu peuplée, la localité d'Anéfis occupe depuis plus d'une décennie, une place importante dans les calculs militaires. Son contrôle conditionne non seulement l'accès à Kidal, mais également la capacité de chaque camp à projeter ses forces dans l'ensemble du Nord du Mali. Depuis la réforme territoriale de 2023, Anéfis est une commune rurale et le chef-lieu du cercle d'Anéfis dans la région de Kidal, au nord-est du Mali.

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