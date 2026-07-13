Sénégal: La FSF déclenche une procédure de cessation des fonctions du sélectionneur national Pape Thiaw

Dakar — Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, dans la nuit du samedi à dimanche, avoir déclenché une procédure de licenciement du sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Bouna Thiaw, ainsi que tous les membres de son staff technique.

"La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique qu'à l'issue de la réunion du Comité exécutif, il a été décidé d'engager une procédure de cessation de fonction du sélectionneur national Monsieur Pape Thiaw, ainsi que de l'ensemble de son staff technique", lit-on dans un communiqué de l'instance dirigeante.Cette décision intervient à la suite de l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal en 16e de finale de la Coupe du monde 2026, ajoute la même source.Le Sénégal abait mené au score jusqu'à la 86e minute avant d'être renversé par la Belgique (2-3).

À la suite de cette élimination, de nombreux supporters sénégalais ainsi que des observateurs ont mis en cause les choix tactiques du le sélectionneur en fin de rencontre, estimant que les changements effectués ont contribué à déstabiliser l'équipe.

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Le Sénégal avait auparavant terminé la phase de groupes avec deux défaites, face à la France (1-3) et à la Norvège (2-3). Il s'est qualifié pour les seizièmes de finale en tant que meilleur troisième suite à son large succès (5-0) contre l'Irak. A la suite d'une réunion de son Comité exécutif, la FSF, après "une évaluation approfondie" des résultats sportifs et des perspectives de la sélection nationale, a estimé nécessaire "d'engager une procédure dans l'intérêt du football sénégalais".

A cet effet, ajoute le texte, mandat a été donné au président de la Fédération sénégalaise de football Abdoulaye Fall de "porter cette décision à la connaissance de l'autorité compétente et d'en assurer la notification officielle à l'intéressé, conformément aux dispositions statutaires, règlementaires et contractuelles en vigueur".

Vers une "vraie réorganisation" de toutes les sélections nationales

Le Comité exécutif a aussi donné mandat au président de la FSF de "prendre toutes les mesures nécessaires pour une vraie réorganisation de toutes les sélections nationales".

Le communiqué annonce par ailleurs que le président de la FSF Abdoulaye Fall animera une conférence de presse lundi à 16 heures au stade Léoold Sédar Senghor."La rencontre avec les médias sera l'occasion de présenter les motivation de la décision qui mènera au licenciement du staff technique, de faire le point sur la situation de l'équipe nationale et d'évoquer les perspectives", souligne la même source.

La FSF réaffirme "son engagement à agir dans le respect des procédures, de la transparence et de la bonne gouvernance, avec pour seul objectif la préservation des intérêts supérieurs du football sénégalais".