Sénégal: La FSF met fin à la mission de Pape Thiaw et de son staff technique

Le Comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé d'engager une procédure de cessation de fonction du sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, ainsi que de l'ensemble de son staff technique. La décision a été prise à l'issue de la réunion du COMEX tenue, samedi 11 juillet, à Dakar, après une évaluation de la participation des Lions à la Coupe du monde 2026.

L'annonce a été faite par Bakary Cissé, membre du Comité exécutif. « La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique qu'à l'issue de la réunion du Comité exécutif tenue ce samedi 11 juillet 2026, il a été décidé d'engager une procédure de cessation de fonction du sélectionneur national, monsieur Pape Bouna Thiaw, ainsi que de l'ensemble de son staff technique », a-t-il déclaré.

Selon le communiqué, cette décision fait suite à l'élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. « Cette décision intervient à la suite de l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal en seixième de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Après une évaluation approfondie des résultats sportifs et des perspectives de la sélection nationale, le Comité exécutif a estimé nécessaire d'engager une procédure dans l'intérêt supérieur du football sénégalais », précise le texte.

Le COMEX a, en outre, confié au président de la FSF, Abdoulaye Fall, la mise en oeuvre de cette décision. « Mandat a été donné au président de la Fédération sénégalaise de football, monsieur Abdoulaye Fall, de porter cette décision à la connaissance de l'autorité compétente et d'en assurer la notification officielle à l'intéressé, conformément aux dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles en vigueur », indique le document.

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Au-delà du départ du sélectionneur, la Fédération annonce une réorganisation plus large de ses équipes nationales. « Le Comité exécutif a donné mandat au président de prendre toutes les mesures nécessaires pour une vraie réorganisation de toutes les sélections nationales », souligne encore la FSF.

Une conférence de presse annoncée lundi

Les motivations détaillées de cette décision seront exposées lors d'une conférence de presse prévue le lundi 13 juillet à 16 heures, au stade Léopold Sédar Senghor. « Cette rencontre avec les médias sera l'occasion de présenter les motivations de cette décision, de faire le point sur la situation de l'équipe nationale et d'évoquer les perspectives pour l'avenir », informe la Fédération.

En attendant cette prise de parole, la FSF affirme vouloir conduire cette transition dans le respect des règles. « La Fédération sénégalaise de football réaffirme son engagement à agir dans le respect des procédures, de la transparence et de la bonne gouvernance, avec pour seul objectif la préservation des intérêts supérieurs du football sénégalais », conclut le communiqué.

Cette décision met un terme à l'aventure de Pape Bouna Thiaw à la tête des Lions. Nommé sélectionneur après le départ d'Aliou Cissé, il avait conduit le Sénégal à la qualification pour la Coupe du monde 2026 et remporté la Coupe d'Afrique des nations 2025. Mais le parcours des Lions lors du Mondial, conclu par une élimination en huitièmes de finale, n'a pas convaincu les dirigeants fédéraux, qui ont choisi d'ouvrir un nouveau cycle pour la sélection nationale.