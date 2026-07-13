Ile Maurice: Une vaste campagne de nettoyage après la polémique

Quelques jours après la polémique autour de la vidéo du leader d'En Avant Moris, Patrick Belcourt, sur l'état des drains et l'accumulation de déchets à Saint-Martin, une importante campagne de nettoyage a été organisée le mercredi 8 juillet dans la région. Menée par MauriFacilities sous la coordination du ministère de l'Environnement, cette opération s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre les dépôts sauvages d'ordures, en collaboration avec les autorités locales.

Pendant plusieurs heures, des équipes de MauriFacilities, dont plus d'une cinquantaine de personnes, sont intervenues pour débarrasser les drains, les accotements et plusieurs espaces publics des déchets qui s'y étaient accumulés. Cette initiative vise non seulement à améliorer le cadre de vie des habitants, mais également à réduire les risques sanitaires et les inondations provoquées par l'obstruction des réseaux de drainage.

L'opération s'inscrit dans la lutte contre les dépôts sauvages d'ordures à travers le pays.

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Contacté, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, affirme que cette campagne s'inscrit pleinement dans le combat engagé par son ministère contre l'«illegal dumping» depuis plusieurs mois, un phénomène qu'il considère comme l'un des principaux défis environnementaux du pays. «C'est une campagne que je qualifierai de carotte et de bâton. Le bâton représente les amendes et aussi la projection future vers des travaux communautaires pour ceux qui seront trouvés coupables d'illegal dumping. Je travaille aussi en collaboration avec mon collègue Osman Mahomed afin d'aller vers la suspension du permis des camions à ordures trouvés coupables d'illegal dumping», explique le ministre.

Rajesh Bhagwan dénonce avec fermeté les comportements irresponsables de certaines personnes qui abandonnent leurs déchets dans des sites sensibles, notamment au phare d'Albion ou encore à Camp-Levieux. «Pa kapav fer sa. Ena dimounn ki res laba. Li inportan vey lor lasante ek gard landrwa prop pou evit epidemi», insiste-t-il, rappelant que la propreté est avant tout une question de santé publique et de respect des riverains.

Plus d'une cinquantaine d'agents ont été mobilisés lors de cette vaste opération de nettoyage.

Le ministre assure que son ministère fera preuve de la plus grande fermeté envers les contrevenants. Selon lui, la répression devra s'accompagner d'une prise de conscience collective afin de mettre un terme à ces pratiques qui portent atteinte à l'environnement. Parallèlement à l'opération menée à Saint-Martin, une autre campagne de nettoyage est également organisée à Ti-Rodrigues en collaboration avec la municipalité, la lord-maire ainsi que son adjointe. Rajesh Bhagwan souligne que ces actions font partie d'un vaste programme national qui concerne plus d'une centaine de régions à travers le pays.

«C'est une collaboration entre tout un chacun qui permettra que cela fonctionne», affirme-t-il, lançant un appel à la responsabilité citoyenne afin que les espaces publics restent propres durablement.

Le ministre a également tenu à saluer le travail des équipes de MauriFacilities mobilisées sur le terrain. «Ces hommes et ces femmes méritent notre entier respect. Ils accomplissent un travail remarquable au service de la population», déclare-t-il.

Cette opération intervient dans un contexte où la gestion des déchets à Saint-Martin fait l'objet d'une attention particulière. La région a récemment été au coeur des préoccupations en raison de l'état de certains drains et des problèmes liés aux dépôts sauvages.

Par ailleurs, le dossier des élevages porcins demeure au centre des discussions. Une réunion est d'ailleurs prévue d'ici deux semaines entre les éleveurs de porcs et le ministre de l'Agro-indus- trie, Arvin Boolell, afin d'aborder les différentes problématiques du secteur ainsi que les solutions envisagées pour améliorer durablement la situation dans la région.