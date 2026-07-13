Ile Maurice: Un voyage au coeur des traditions ce dimanche à La Tour Koenig

La culture rodriguaise sera à l'honneur ce dimanche 12 juillet au Centre Nelson Mandela pour la culture africaine, à La Tour Koenig, Pointe-aux-Sables, à l'occasion de la 10e édition de la Journée de la Culture rodriguaise. Organisé par le Centre Nelson Mandela sous l'égide du ministère des Arts et de la culture, en collaboration avec le Mouvement Solidarité Rodrigues, cet événement se veut une célébration du patrimoine vivant de Rodrigues et de l'apport des Rodriguais à Maurice.

Cette édition revêt une signification particulière puisqu'elle marque les dix ans de cette manifestation devenue, au fil des années, un rendez-vous culturel incontournable. Elle s'inscrit également dans les célébrations du 40e anniversaire du Centre Nelson Mandela engagé dans la préservation et la promotion des patrimoines culturels.

La cérémonie officielle se tiendra de 11 heures à midi en présence du Premier ministre Navin Ramgoolam, de la Deputy Prime Minister Arianne Navarre-Marie, du ministre des Arts et de la culture Mahendra Gondeea, du chef commissaire de Rodrigues Franceau Grandcourt ainsi que d'autres personnalités.

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Au-delà de son caractère protocolaire, cette journée vise avant tout à faire découvrir au grand public toute la richesse des traditions rodriguaises. L'objectif est de mettre en lumière les savoir-faire ancestraux, les expressions artistiques, les pratiques culinaires ainsi que la mémoire collective qui façonnent l'identité de Rodrigues. Les organisateurs souhaitent également favoriser le dialogue interculturel, renforcer la cohésion sociale et encourager la transmission de ce patrimoine aux jeunes générations.

À partir de midi, les visiteurs pourront parcourir une vaste exposition artisanale et gastronomique mettant en avant les produits emblématiques de l'île. Les artisans présenteront notamment des créations réalisées à partir de vacoas et de fibres naturelles.

Le volet culinaire promet également d'être l'un des temps forts de la journée. Les visiteurs pourront découvrir l'art rodriguais de la conservation des aliments avec des ourites séchées, des haricots secs ou encore des fruits et légumes confits. Le Food Court proposera également plusieurs spécialités traditionnelles telles que le cari ourite, le riz maïs, les poissons et fruits de mer, les achards, les piments, les gâteaux manioc et patate ainsi que l'incontournable tourte à la papaye, véritable emblème de la gastronomie rodriguaise.

La musique et la danse occuperont également une place centrale. De 12 h 30 à 17 heures, un grand concert culturel réunira plusieurs artistes et groupes qui feront voyager le public entre tradition et modernité. Parmi les artistes attendus figurent le Groupe Perroquet Junior Dance, Jean Noël Moutien, Jean-Luc Ravina, Ijobelle Guillaume, Damien Léopold, José Lito, Marco Raboude, Eldiana Léopold ainsi que Kurt Rowan Bottesoie. Les prestations mettront à l'honneur le séga tambour, le séga accordéon et des interprétations plus contemporaines inspirées de la culture rodriguaise.

La manifestation se conclura par le traditionnel Bal Ran Zariko suivi d'une animation musicale ouverte au public, offrant ainsi une occasion supplémentaire de célébrer dans la convivialité.

Au-delà des festivités, cette Journée de la Culture rodriguaise rappelle l'importance de préserver et de transmettre un patrimoine qui fait partie intégrante de la richesse culturelle mauricienne. Entre artisanat, gastronomie, musique et traditions populaires, cette 10e édition promet d'offrir au public une véritable immersion dans l'âme de Rodrigues, tout en renforçant les liens entre les différentes composantes de la société mauricienne.